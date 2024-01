Pascal Praud et vous - Les jeunes, fainéants ? «L'absentéisme concerne surtout les 25-35 ans», selon un gestionnaire du personnel

"C'est pénible" de travailler avec la nouvelle génération, a récemment déclaré l'actrice américaine Jodie Foster au journal britannique The Guardian. Une déclaration qui fait réagir les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous, et notamment Olivier, 55 ans. Ce gestionnaire du personnel sur un site industriel a évoqué son expérience quotidienne au contact des jeunes salariés, et en tire une conclusion : "L'investissement n'est pas le même (que l'ancienne génération), on le ressent surtout au niveau de l'absentéisme (...). Proportionnellement, l'absentéisme concerne essentiellement la tranche d'âge 25-35 ans, notamment sur les petits arrêts".