Gouvernement Attal : découvrez la liste des ministres nommés avec les nouveaux entrants

De nouveaux visages entrent au gouvernement ce jeudi. Des changements majeurs sont à retenir notamment au ministère de la Culture. On fait le point sur le gouvernement du nouveau locataire de Matignon.

La composition du gouvernement : Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur

ministre de l'Intérieur Bruno Le Maire , ministre de l'Économie

, ministre de l'Économie Éric Dupond-Moretti , garde des Sceaux, ministre de la Justice

, garde des Sceaux, ministre de la Justice Amélie Oudéa-Castéra , ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques

, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques Rachida Dati , ministre de la Culture

, ministre de la Culture Sébastien Lecornu , ministre des Armées

, ministre des Armées Catherine Vautrin , ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités

, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités Sylvie Retailleau , ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche Christophe Béchu , ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Marc Fesneau , ministre de l'Agriculture

, ministre de l'Agriculture Aurore Bergé , ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes

, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes Prisca Thévenot , porte-parole du gouvernement

, porte-parole du gouvernement Marie Lebec, ministre déléguée, chargée des Relations avec le parlement.

Le Maire, Darmanin, Lecornu, Fesneau et Dupond-Moretti conservés

En dépit des relations décrites comme assez fraîches entre les deux hommes, Gérald Darmanin reste ministre de l'Intérieur. Bruno Le Maire garde également son poste à Bercy, tout comme Éric Dupond-Moretti, qui reste garde des Sceaux.

Sébastien Lecornu conserve également le ministère des Armées et Marc Fesneau conserve, lui, le ministère de l'Agriculture. Même chose pour Sylvie Retailleau qui reste ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche alors qu'elle avait pourtant exprimé quelques réserves sur la loi immigration. Christophe Béchu est lui aussi reconduit au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Une nomination inattendue avec Rachida Dati au ministère de la Culture

C'est sans doute la surprise du premier gouvernement Attal. Rachida Dati est nommée à la tête du ministère de la Culture, en remplacement de Rima Abdul Malak, l'une des ministres menacées depuis le vote de la loi immigration. La maire LR du 7e arrondissement l'a annoncé aux élus parisiens.

De son côté, Le président des Républicains Eric Ciotti a annoncé son exclusion du parti, estimant qu'elle s'est ainsi "placée en dehors de notre famille politique".

Catherine Vautrin au ministère du Travail, mais aussi à celui de la Santé

Catherine Vautrin, ancienne députée LR dont le nom avait circulé pour devenir Première ministre en 2022, prend la tête du ministère du Travail, de la Santé et de la Solidarité. Le chef du parti Renaissance, Stéphane Séjourné a lui été nommé ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce très proche d'Emmanuel Macron va ainsi remplacer Catherine Colonna.

Jusqu'ici ministre des Solidarités, Aurore Bergé est rétrogradée comme ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. La députée Marie Lebec est nommée ministre déléguée aux Relations avec le Parlement.

Olivier Véran remplacé par Prisca Thevenot comme porte-parole du gouvernement

Prisca Thevenot a été nommée porte-parole du gouvernement. Elle a pris du galon après six mois au secrétariat d'État à la jeunesse : une nouvelle étape pour cette "marcheuse" de la première heure. Celle qui se décrit comme "un pur produit de l'école républicaine" va succéder à Olivier Véran à un poste très exposé médiatiquement, notamment pour rendre compte du Conseil des ministres et répondre aux questions tous azimuts de la presse. Le nouveau Premier ministre Gabriel Attal connaît bien la fonction, qu'il a occupée de 2020 à 2022.