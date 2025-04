Pâques : un chocolat toujours de plus en plus cher, mais la tradition perdure

À quelques jours de Pâques, l'inflation fait gonfler le prix du chocolat. Les poules, œufs en chocolat vont donc coûter 14% de plus en moyenne cette année. Malgré ce contexte, l'engouement est plus que jamais présent, comme à Toulouse.

Pâques et dans son sillage, ses œufs, poules et ses lapins en chocolat… Des plaisirs de plus en plus chers, à cause de l’augmentation du prix du cacao, mais la tradition oblige : on ne va pas se priver. Si certains prévoient une chasse aux œufs le week-end prochain, d'autres vont se lancer cette semaine dans une chasse au promo pour trouver des œufs, des poules, des lapins en chocolat à des prix acceptables.

La question du prix, pour les artisans comme pour les consommateurs

Chez Valérie et Fabien Roumégous, artisans chocolatiers près de Toulouse, Pâques est avec Noël le rendez-vous à ne pas manquer. Mais le prix des œufs, lapins ou moulages en tout genre s'est envolé depuis un an. "L'année dernière, on était à 90 euros le kilo à la vente. Cette année, on est obligé d'augmenter à 115 euros le kilo. Et encore, entre les augmentations sur tout le cacao, on se retrouve avec une marge drastiquement plus faible", détaille Valérie.

"Par exemple, cette petite tortue, on n'était dans les 8 euros. Et là, cette année, on est dans les 10 euros. Et les gens regardent beaucoup les prix, il faut être honnête. Après, il y a toujours une ferveur", concède-t-elle.

Une tradition malgré tout

Et c'est justement cette ferveur qui, malgré ce contexte inflationniste, autorise un effort pour ce couple de retraités, surtout lorsqu'il s'agit de faire plaisir aux petits enfants. "C'est une tradition catholique et je suis un fervent catholique. Donc on en prendra moins, c'est tout. Par contre, on la fêtera quand même", explique le retraité.

"Quand on veut manger du très bon chocolat, on met le prix, c'est comme ça. On a un budget de 250, 300 euros", complète sa femme. Un budget confortable, presque cinq fois plus élevé que le panier moyen des Français pour Pâques cette année.