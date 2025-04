Une hausse de 14% en un an : pourquoi le prix du chocolat augmente-t-il à l’approche de Pâques ?

À deux semaines de Pâques, les magasins font le plein de chocolats avec néanmoins une différence significative avec les années passées : le prix. Selon l’association UFC Que Choisir, le prix des chocolats de Pâques a connu une augmentation de leurs tarifs de 14% en moyenne en un an. Europe 1 vous explique les raisons de cette hausse.

Une sécheresse et des maladies qui ruinent les récoltes des pays producteurs

La première raison se trouve à la source, dans les pays producteurs de cacao en Afrique de l’Ouest. Le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Nigéria ont subi une grande période de sécheresse, conduisant à de mauvaises récoltes depuis 2023.

Comme un malheur n’arrive jamais seul, les producteurs doivent aussi se battre contre des maladies touchant les cacaoyers, qui résistent aux soins du fait d’une monoculture intensive et du non-renouvellement des plantations, qui vieillissent et produisent moins.

Les productions sont donc moins importantes et de moins bonne qualité, alors que la demande ne fait que s'élever. Résultat : en 2024, les cours du cacao ont connu une flambée historique de 170%. Entre 2023 et la mi-2024, les prix du cacao ont été multipliés par cinq. Fin janvier, le tarif de la tonne de cacao a connu un bond de 144%.

Une hausse que les distributeurs français ne pouvaient plus contenir dans leur prix. Car si les marques françaises rognaient sur les marges ces deux dernières années, c’est n’est plus le cas pour 2025, d’où l’augmentation des tarifs en magasin.

Jusqu'à 23% de hausse pour certaines marques

En France, près de 70% des chocolats sont vendus en grande surface. Selon les données de l’UFC Que Choisir, les marques distributrices enregistrent une hausse de 23% du prix des chocolats, contre 11% pour les marques nationales.

"Les figurines en chocolat d’Intermarché et Système U ont vu leur prix moyen croître de 80 centimes entre 2024 et 2025”, relève l’association. Elle prend le cas de plusieurs références "spéciales Pâques", dont le célèbre lapin or au chocolat au lait, de la marque suisse Lindt. En 2025, il coûte 4,38 euros, soit 0,56 centime de plus qu’en 2024 (14 %).

"Le prix du lapin au chocolat au lait de 200 g chez E.Leclerc est passé de 2,97 € à 3,99 €. Il reste malgré tout bien moins cher que le lapin Lindt Or qui, dans le même format, coûte 6,35 € en moyenne", conclut l’association. La chasse aux œufs coûtera donc plus cher que l’année dernière, et commencera probablement par une chasse aux promotions pour beaucoup de Français.