TÉMOIGNAGES - À l'approche de Pâques, ces adultes ont décidé de faire leur baptême

Ce dimanche a débuté la Semaine Sainte, dernière semaine du Carême qui mène à Pâques. L'occasion pour Europe 1 d'aller à la rencontre de ces adultes qui se font baptiser. Ils seront près de 18.000 cette année, un chiffre en hausse de 45% par rapport à l'an dernier. Un véritable phénomène de société.

Quête de sens, changement de vie... Ils seront près de 18.000 à se faire baptiser au sein de l'Église catholique cette année, un chiffre en hausse de 45% par rapport à l'an dernier. La France connaît un boom des baptêmes partout sur son territoire, avec des personnes de tous les âges, comme dans le Diocèse de Lyon, où Europe 1 a rencontré de nouveaux fidèles.

"J'ai trouvé le bon chemin"

Mark a 50 ans. Et pour lui, dimanche sera un grand jour... "C'est un grand événement qu'on a la chance de vivre. Et c'est vraiment beaucoup de joie. On est très impatient !", confie-t-il. Ce père de famille était athée mais peu à peu, il a découvert la foi catholique.

"Pour moi, ça n'a pas été comme la foudre qui vous tombe dessus. Ce sont des signes qui se sont produits, au fur et à mesure, des discussions aussi, avec ma femme... Cette foi catholique, en fait, me dit que j'ai trouvé le bon chemin. Je suis beaucoup plus apaisé maintenant", résume Mark.

Un besoin de "sens" face aux déceptions

Lauralyne, elle, a 22 ans. Elle raconte qu'elle menait une vie dissolue jusqu'à ce qu'elle rencontre le Seigneur. Une révélation : "C'est un changement radical pour moi, c'est un changement de vie. C'est comme une renaissance par rapport à qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Je remarque mon évolution et les gens autour de moi aussi me le disent. Je ne suis plus la même, j'ai beaucoup plus de joie de vivre, j'ai beaucoup plus le sourire. J'ai une joie intérieure et je veux cultiver cela", détaille la jeune femme.

Des adultes de plus en plus nombreux à se faire baptiser : ils seront 400 cette année à Lyon, soit une hausse de 75% en un an. Et les explications sont toutes trouvées, assure l'archevêque de Lyon, Olivier de Germay : "Nous sommes dans une société où les jeunes sont en quête de sens, car ce sont beaucoup de jeunes qui se font baptiser ; où le progrès technologique n'a pas tenu ses promesses ; où la surconsommation aussi, a déçu", énumère-t-il.

"Les jeunes se rendent bien compte qu'au fond, tout ça n'arrive pas à combler leur soif de bonheur. Et donc ils se tournent vers la transcendance, la dimension spirituelle", conclut l'archevêque. Des baptêmes célébrés dimanche dans des dizaines d'églises du diocèse.