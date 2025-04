Œufs, cloches, lapin... D'où viennent les symboles de Pâques ?

Plus que quelques jours avant Pâques. Un moment qui marque la résurrection du Christ pour les croyants, mais aussi un moment de convivialité pour les petits et les grands, notamment autour de la chasse aux Œufs. Mais pourquoi récolte-t-on des œufs ? Et pourquoi dit-on qu'ils sont déposés par les cloches, ou par le lapin de Pâques ? Europe 1 fait toute la lumière sur ces symboles du week-end de Pascal.



C'est un moment attendu par les petits et les grands. À l'occasion de Pâques, la chasse aux œufs est ouverte. Un moment de convivialité qui est désormais indissociable de ce week-end pascal. Mais pourquoi chasse-t-on des œufs ? Et pourquoi dit-on qu'ils sont déposés par les cloches ? Europe 1 s'est penchée sur la question.

Les œufs, une tradition qui remonte bien avant le christianisme

Depuis longtemps, l'humanité s'offre des œufs. Dès le temps des Perses et des Romains, les habitants s'en offraient pour symboliser le renouveau et la vie. Mais du côté de l'Église, l'histoire est différente. Ainsi, vers le 4e siècle, il devient interdit de consommer des œufs durant le Carême.

Les fidèles s'amusent alors à les récolter et les stocker, afin de les décorer et de les offrir à leurs proches à Pâques. Plus récemment, les œufs se sont offerts une nouvelle jeunesse grâce au chocolat, avec la démocratisation du cacao. Ainsi, au 18e siècle, le chocolat s'impose progressivement dans les familles, très vite accompagné de nouveaux modelages qui permettent de reproduire des œufs, mais aussi des cloches ou encore des lapins. Le tout diffusé grâce à la démocratisation de la fameuse chasse aux œufs.

Et les cloches ?

Autre symbole de Pâques, les cloches qui, traditionnellement, ne sonnent plus à partir du Jeudi saint, soit trois jours avant Pâques. Ce n'est que lors du dimanche suivant qu'elles sonneront de nouveau, jour de la résurrection du Christ. Mais il a été longtemps expliqué aux enfants que les cloches ne sonnaient plus durant cette période car elles faisaient le voyage jusqu'à Rome pour être bénies par le Pape. Et, sur la route du retour, elles déversent dans leurs sillons des friandises dans les jardins.

Le lapin, une tradition allemande

Les cloches ne sont pas les seules à rapporter les chocolats pour Pâques. Dans l'est de la France, ce sont les lapins qui sont les plus à même de cacher les chocolats dans les jardins. Une tradition qui vient en réalité d'Allemagne, où elle est alors connue sous le nom de l'Osterhase, et qui s'est rapidement exportée aux régions voisines, et même jusqu'aux États-Unis. Là encore, le lapin est vu comme un symbole de renouveau et de fertilité.

Des fritures bibliques

Enfin, certains auront l'occasion de déguster également des poissons en chocolat. Un animal qui fait référence à un passage de la Bible, connu sous le nom de "la pêche miraculeuse". Après sa résurrection, Jésus serait apparu le long du lac de Tibérade et aurait demandé à ses disciples s'ils avaient réussi à pêcher. Ces derniers n'avaient pas eu de chance et étaient rentrés avec des filets vides. Le Christ aurait alors demandé aux pêcheurs de remettre leurs filets à l'eau. Dès lors, des centaines de poissons se seraient pris dans ces derniers.

Aujourd'hui, cet épisode a donné naissance aux fritures en chocolat, qui représentent généralement des poissons, mais aussi des coquillages. Un mets consommé à l'occasion de la fin du Carême.