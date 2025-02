Pain, gâteaux, fromage... De la «poudre de larves» bientôt autorisée dans certains produits

A partir de ce lundi 10 février vous pourrez manger des gâteaux ou pains contenants de la farine de vers ! Bien que surprenant, ce nouvel aliment validé par la Commission européenne en janvier dernier, présente de nombreux avantages pour la santé et l'environnement.

Des insectes dans vos biscuits ? À compter du 10 février, ce sera possible. La Commission européenne a approuvé le 20 janvier dernier, la commercialisation de produits alimentaires cuisinés avec de la poudre de larves. Bien que ceci puisse paraitre étrange, voire écœurant, la consommation de cette farine d'insectes présente plusieurs avantages.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Bon pour la santé

"Elles arrivent dans nos assiettes !" pouvons-nous lire sur le site Internet d'une enseigne de centres commerciaux. Les larves de Tenebrio molitor, autrement connues sous le nom de "vers jaune de farine" a été reconnue par la Commission européenne comme "nouvel aliment" sous la forme de farine. Une poudre traitée aux UV et destinée à entrer dans la composition de pains et gâteaux proposés dans les supermarchés. Sa présence est limitée à une certaine quantité, à savoir 4 grammes pour 100 grammes de pain et 3.5 grammes pour les gâteaux.

Si nous pouvons avoir des appréhensions à manger de nouvelles victuailles, les craintes pour notre santé peuvent être éloignées. Effectivement, avant de nommer un nouvel aliment, la Commission européenne fait passer une batterie de tests au produit afin d'être sûre qu'il ne fait courir aucun danger aux consommateurs. Ainsi, après "une évaluation scientifique rigoureuse" réalisée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, la poudre de larves entières de Tenbrio molitor a été autorisée à la consommation.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Persistent cependant des risques allergiques, notamment chez les personnes ne tolérant pas les crustacés, les acariens ou encore certains mollusques. Il est également possible de retrouver dans les larves utilisées, des allergènes issus de l'alimentation comme le gluten. Mais comme pour toutes denrées mises en vente sur le marché, une liste présentant les risques devra être inscrite sur les emballages des articles.

... et l'environnement

Si nous avons peu l'habitude de consommer des insectes en France, plusieurs pays du monde en ont fait des plats de premier choix, tels que la Thaïlande. Ils sont une importante source de protéines et donc une alternative à la viande. Très peu demandeurs en énergie, leur élevage émet peu de gaz à effets de serre et utilise peu d'eau, contrairement aux viandes animales. L'Organisation des Nations Unies de l'alimentation et l'agriculture va même plus loin en affirmant que "la consommation d'insectes contribue donc positivement à l'environnement, à la santé et aux moyens de subsistance".