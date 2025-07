Opération «fleur de l'espoir» pour la recherche sur Alzheimer : un Français parcourt 5.750 km à vélo et trace le plus grand parcours GPS au monde

Parti le 20 juin dernier d'Étampes, dans l'Essonne, l'aventurier et ancien journaliste Frédéric de Lanouvelle s'apprête à battre le record du plus grand tracé GPS à vélo. L'ancien porte-parole du ministère de l'Intérieur a dessiné une fleur de près de 6.000 km à travers la France afin de sensibiliser sur la maladie d'Alzheimer.

Un incroyable défi. L'aventurier et ancien journaliste Frédéric de Lanouvelle s'est donné la mission de dessiner à vélo une fleur de 6.000 km à travers la France. Cela deviendrait alors le plus grand tracé GPS à vélo du monde. Un symbole fort baptisé "fleur de l'espoir" pour sensibiliser contre la maladie d'Alzheimer. Pour l'occasion, l'ancien porte-parole du ministère de l'Intérieur était l'invité d'Europe 1 Midi week-end ce samedi.

"Un vrai sujet de santé publique"

Concrètement, il y a deux volets très importants dans ce défi. "Il y a le volet solidaire. Je fais ça pour la Fondation Recherche Alzheimer. Une maladie qui a tué ma mère l'année dernière. Elle a eu un Alzheimer précoce, ça s'était diagnostiqué à 50 ans et elle est morte à 69 ans. Donc j'ai vu l'enfer que c'était pour elle et pour mon père", révèle-t-il au micro d'Europe 1.

Pour lui, il y a donc "un vrai sujet de santé publique" et ce défi "permet de le mettre en lumière". L'ancien journaliste rappelle aussi qu'il y a "un million de malades d'Alzheimer en France et 200.000 nouveaux cas chaque année". "La population vieillit, ça coûte très cher de prendre en charge un malade car il est très dépendant", insiste-t-il.

"L'aventure c'est des belles valeurs"

L'autre volet, c'est l'aventure. "Il n'y a rien de plus jouissif que de faire partager sa passion au plus grand nombre. L'aventure, ce sont des belles valeurs, l'engagement, les grands espaces, le dépassement de soi, le sport. Et donc, je suis à 50 km de battre un record du monde", se félicite-t-il.

S'il venait à réaliser les près de 6.000 km, Frédéric de Lanouvelle pourrait réaliser le plus grand tracé GPS à vélo. "Je suis parti le 20 juin d'Étampes, donc ça fait 37 jours que je pédale. Et là, dans 50 km, j'arrive à Villeneuve-sur-Lot, je termine ce dessin et j'aurais fait 5.750 km à peu près", explique-t-il.

Il précise avoir enregistré tout ce trajet par GPS en ayant rempli tout le cahier des charges du livre des records. "Normalement, j'ai battu le record du plus grand dessin GPS à vélo du monde. C'est la fin d'une aventure extraordinaire, j'ai traversé le pays qui est tellement fabuleux. J'ai vu la diversité des territoires de la France et j'ai fait des rencontres merveilleuses", se réjouit-il. Avec ce défi, il aura donc marqué l'Hexagone de son empreinte.