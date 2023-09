EUROPE 1 ET VOUS - Alzheimer : «C'est très fatigant», quand les aidants familiaux racontent leur quotidien

En France, Alzheimer toucherait près d'un million de personnes. Une maladie neurodégénérative qui affecte la mémoire et les facultés intellectuelles. Plus de deux millions de personnes s'occupent de ces malades. Des proches, le plus souvent l'enfant ou le conjoint du malade. Des aidants pour qui l'accompagnement est une tâche quotidienne bien souvent fastidieuse. Au micro d'Europe 1, ils racontent leur quotidien.

"Je suis dans la répétition quotidienne des choses et c'est très fatigant"

Depuis sept ans, la mémoire du père de Christelle se dégrade mois après mois. À 78 ans, il oublie désormais ce qu’ils viennent de se dire il y a quelques minutes. "Il oublie qu'il a mangé donc il remange, il oublie qu'il a dormi donc il redort... Ces grosses pertes de mémoire, c'est tous les jours. Je suis dans la répétition quotidienne des choses et c'est très fatigant. Et lui, ne s'en rend pas compte puisque cinq minutes après, il a déjà oublié ce qu'il s'est passé", témoigne Christelle.

Christelle évoque aussi des moments de crises, d'angoisses, de colère qui s’ajoutent aux pertes de mémoires. C'est également ce que vit Alain, qui aide sa mère souffrante d'Alzheimer depuis 15 ans. "Je passe la nuit là-bas. Certaines nuits peuvent être très bonnes et d'autres très chaotiques. Des réveils toutes les demi-heures par exemple ou alors elle ne dort pas de la nuit et elle m'appelle. Ce sont des phases très difficiles", confie-t-il.

"Il peut me dire 'je ne sais pas si ma femme va venir' alors que je suis à côté de lui"

Au-delà de l'accompagnement, il y a aussi la tristesse des soignants. Celle de voir ses proches oublier qui ils sont, comme l'explique Sylvie que son mari ne reconnaît pas toujours. "Il peut très bien me dire 'je ne sais pas si ma femme va venir' alors que je suis à côté de lui. Je lui dis, 'je suis à côté de toi', 57 ans de mariage... Ça fait mal, on a du mal à accepter", glisse-t-elle au micro d'Europe 1. En France, 2% à 4% des plus de 65 ans sont atteints par Alzheimer et jusqu'à 23% des plus de 80 ans.