Maladie d'Alzheimer : une étude de l'Inserm révèle qu'il est possible de retarder l'apparition des symptômes

On sait enfin comment ralentir la maladie d'Alzheimer. Une toute nouvelle étude de l'Inserm démontre qu'en adoptant un mode de vie plus sain, il est possible de retarder le développement de la démence. Une conclusion qui s'adresse aussi aux personnes génétiquement prédisposées à cette pathologie.

Les chercheurs ont suivi 5.170 sexagénaires de Dijon, Montpellier et Bordeaux pendant 17 ans. Et ils ont démontré que plus les participants ont une mauvaise hygiène de vie - une consommation d'alcool ou de tabac élevée, un manque d'activité physique ou encore une mauvaise alimentation - plus le risque de développer la maladie d'Alzheimer augmente.

Un risque qui diminue "d'une dizaine ou d'une vingtaine de pourcents"

À l'inverse, adopter un mode de vie sain permet aux patients de retarder l'apparition des symptômes de la maladie d'Alzheimer, comme le détaille Philippe Amiel, directeur de la Fondation Alzheimer. "Si vous suivez très régulièrement un régime de type méditerranéen à base d'huile d'olive, de fruits, de légumes, que vous consommez peu de viande rouge, beaucoup de viande blanche ou des fromages maigres, vous allez voir votre risque d'Alzheimer, même si vous avez un risque génétiquement élevé, diminuer d'une dizaine ou d'une vingtaine de pourcents, suivant la régularité avec laquelle vous avez cette consommation".

Cette étude est fondamentale dans la mesure où il n'existe, pour l'heure, autant traitement de la maladie d'Alzheimer. Raison pour laquelle les scientifiques insistent pour retarder l'apparition des premiers symptômes. Le mieux est d'adopter une bonne hygiène de vie dès l'âge de 40-45 ans.