Covid-19 : Castex conseille six adultes à table, sans compter les enfants, pour les fêtes

Pas plus de six adultes à table pour les fêtes. C'est ce qu'a recommandé Jean Castex lors de a conférence de presse dédiée à la situation sanitaire, jeudi. Il a expliqué que les enfants ne devaient pas être comptabilisés et que cette mesure était fortement encouragée mais pas obligatoire contrairement à d'autres pays européens touchés par le coronavirus.

Le Haut conseil de santé publique saisi

"Nous avons saisi le Haut conseil de santé publique pour préciser les préconisations complémentaires de prudence qu’il sera hautement souhaitable de respecter", a ajouté le Premier ministre, en précisant attendre un avis "en début de semaine prochaine".

>> Plus d'information à suivre.