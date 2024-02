«On a levé le tabou» : la semaine de quatre jours dans la fonction publique existe déjà à Grande-Synthe

C'est une annonce passée peut-être un peu inaperçue dans le discours de politique générale de Gabriel Attal mardi devant l'Assemblée nationale : l'expérimentation de la semaine de quatre jours dans la fonction publique et dans les ministères. Si cette semaine de quatre jours existe déjà dans les entreprises, elle est pratiquement inexistante dans la fonction publique.

Un nouveau rythme de vie pour privilégier la vie de famille

Dans le nord de la France, certaines collectivités n'ont pas attendu l'annonce du Premier ministre pour s'y essayer. La semaine de quatre jours est entrée en vigueur à la mairie de Grande-Synthe, près de Dunkerque, au 1ᵉʳ janvier 2024. Dans cette commune de 21.000 habitants, 700 agents communaux y travaillent et 148 d'entre eux ont choisi d'opter pour la semaine de quatre jours. Une nouvelle organisation qui répond à la volonté des agents de mieux équilibrer leur vie professionnelle et leur vie familiale sans pour autant réduire la qualité du service public.

"Une journée supplémentaire avec votre enfant, je la prends avec beaucoup d'enthousiasme"

Agent du service bâtiment et génie civil, Nicolas a tout de suite opté pour la semaine de quatre jours. En étant off le vendredi, il est plus disponible pour sa vie de famille et reconnaît faire quelques économies. "Je suis papa d'une petite fille qui est gardée par une nourrice et très sincèrement, ça permet [de payer] une journée en moins donc financièrement, c'est bon à prendre. Et puis une journée supplémentaire avec votre enfant, personnellement, je la prends avec beaucoup d'enthousiasme", témoigne-t-il au micro d'Europe 1.

Tous les employés, ceux au contact du public ou dans les écoles par exemple, ne pouvaient pas y prétendre. Il n'était pas question pour le maire Martial Beyaert de dégrader le service public. "Ce que j'ai demandé aux agents, c'est d'avoir une continuation et de ne pas avoir de perte de qualité du service public à Grande-Synthe. Les horaires d'ouverture de la mairie ne changent pas", explique-t-il.

"C'est le monde de demain"

37 heures de travail sur quatre jours représentent ainsi 9h15 de travail par jour en moyenne, mais les agents de la mairie sont bien plus épanouis, selon l'élu. "Quand les agents sont bien dans leur boulot, ils sont aussi plus productifs et beaucoup plus sereins dans l'exécution de leur mission. Et moi, j'en suis convaincu, c'est le monde de demain. C'était un petit tabou peut-être dans les collectivités territoriales, on a levé ce tabou, ici, à Grande-Synthe", se réjouit-il.

Tous les agents qui se sont engagés sur la semaine de quatre jours à Grande-Synthe le sont au moins pour une durée d'un an.