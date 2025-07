Agression antisémite à Nice : «La haine des juifs est le thermomètre d’une société malade», dénonce Shannon Seban

Mercredi dernier, sur la Promenade des Anglais, à Nice, un militant a proféré des insultes antisémites à un passant lors d’un rassemblement pro-palestinien. La vidéo de la scène a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Invitée à réagir ce samedi, Shannon Seban, élue Renaissance de Seine-Saint-Denis, dénonce "une société malade".

La vidéo a provoqué l’indignation d’une partie de la classe politique. Lors d’un rassemblement pro-palestinien sur la Promenade des Anglais, à Nice, un militant a proféré plusieurs insultes antisémites et homophobes envers une autre personne. "Casse toi, sale juif, sale race", peut-on entendre sur la vidéo. Une scène qui a fait réagir, à commencer par le maire de la ville, Christian Estrosi, qui dénonce un déchaînement de haine antisémite.

Même ressenti pour Shannon Seban, élue Renaissance de Seine-Saint-Denis et invitée d’Europe 1. "J’ai eu mal au coeur, j’ai eu la nausée et du mal à y croire", a-t-elle réagi. Pour elle, "on a basculé dans un monde parallèle où l’antisémitisme est devenu tendance, complètement décomplexé et banalisé".

"Moi ce que je veux rappeler aujourd’hui, c’est que la haine des juifs, c’est souvent le thermomètre d’une société et d'une démocratie malade. Les juifs sont souvent les premiers visés mais ce ne sont jamais les derniers", dénonce l’élue.

Selon l’auteure de l’ouvrage Française, juive, et alors ?, cette multiplication des agressions antisémites est "le résultat d’une succession de renoncements, de résignations, de compromissions, de complaisances de la part d’une certaine partie de la classe politique, notamment du côté de la France insoumise".

Concernant cette agression, le maire de Nice a saisi la justice et a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de suspendre les manifestations qui intègrent des drapeaux palestiniens dans sa ville.