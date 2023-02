Grande-Bretagne : le test de la semaine de quatre jours est un succès 

61 entreprises britanniques dans les secteurs du soin, de la banque ou encore de l'hôtellerie ont testé pendant six mois la semaine de quatre jours à 34 heures. Après cet essai, 92% d'entre elles ont décidé de la conserver. L'idée fait son chemin en Belgique, en Espagne, mais aussi en France. Dans l’Hexagone, ce sont 400 entreprises, dont Mamie Nova, Fleury Michon et Gîtes de France, qui se sont prêtées au jeu en passant à 32 heures et sans baisse de salaire.

Un moyen de fidéliser les salariés

Pour Pierre Larrouturou, le député européen qui porte ce projet depuis des années, les entreprises choisissent de mettre en place ce dispositif pour fidéliser leurs salariés. "Si les salariés sont plus à l'aise, on peut les fidéliser plus. Ils restent là, ils ne vont pas aller voir ailleurs", déclare-t-il. "Dans beaucoup d'entreprises qui sont passées à quatre jours, on voit que l'absentéisme recule et donc c'est bon pour l'entreprise."

L'entreprise Accenture expérimente la semaine de quatre jours

Accenture est l'exemple le plus marquant. L'entreprise de conseils de plus de 60.000 salariés propose la semaine de quatre jours sans réduction du temps de travail. Un premier bilan de l'expérience sera dévoilé dans les prochaines semaines.