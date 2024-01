EN DIRECT - Discours de politique générale : «Il faut desmicardiser la France», déclare Gabriel Attal

Un passage obligatoire. Ce mardi, Gabriel Attal se présente devant les parlementaires pour prononcer son discours de politique générale qui doit dévoiler la feuille de route de l'exécutif pour les mois à venir. Il s'agit là d'un rendez-vous incontournable pour chaque Premier ministre entrant en fonction. Cette fois-ci, cette prise de parole interviendra en pleine fronde des agriculteurs qui réclament de meilleurs revenus et un allègement des normes auxquelles ils doivent se soumettre. Suivez notre direct.

Les principales informations Gabriel Attal prononce ce mardi à 15h son discours de politique générale à l'Assemblée nationale

Un exercice imposé à tout nouveau Premier ministre entrant en fonction

Alors que la fronde des agriculteurs s'intensifie, le chef du gouvernement a prévu d'y consacrer une partie de son discours

Gabriel Attal veut "desmicardiser la France"

"On ne peut accepter une France où beaucoup sont condamnés à rester proches du SMIC toute leur carrière. La progression salariale doit, toujours, permettre de récompenser l’effort et le mérite. Alors oui, j’assume de le dire, il faut désmicardiser la France", a martelé le Premier ministre. "Nous devons donc faire évoluer un système qui nous a conduits à concentrer nos aides au niveau du smic. Ce système, qui est le fruit de réformes successives, a placé notre monde économique dans une situation où personne n’a d’intérêt à augmenter le salarié au smic".

Le Premier ministre aux oppositions : "Ma porte sera toujours ouverte"

Le Premier ministre Gabriel Attal a déclaré mardi que "(sa) porte sera toujours ouverte" et qu'il ne "renoncera jamais à dialoguer" avec elles.

"A travers vous, mesdames et messieurs les députés des oppositions, ce sont les voix de millions de Français qui s'expriment (...) C'est aussi cela, la méthode que je veux pour mon gouvernement : respecter les Français, respecter les oppositions, respecter notre Parlement", a-t-il annoncé à l'Assemblée nationale, appelant à cesser "les querelles de principes".

Attal sur les baisses d'impôts

"Nous tiendrons l'engagement du président de la République d'une baisse d'impôts", promet Gabriel Attal devant les députés.

"Je veux m'adresser à tous ces Français, souvent de la classe moyenne"

"Nous devons faire en sorte que ceux qui vont travailler gagnent plus que ceux qui ne travaillent pas", déclare notamment Gabriel Attal qui souhaite s'adresser "à ces Français de l’entre deux, trop riches pour bénéficier des aides, mais pas assez pour ne pas compter, qui ont le sentiment que les décisions se prennent sans eux et qu’elles bénéficient toujours aux mêmes".

Attal s'exprime sur les agriculteurs

"Notre agriculture est une force parce qu'elle constitue un des fondements de notre identité. Nos agriculteurs incarnent des valeurs fondamentales", déclare le Premier ministre, assurant qu'"il y doit y avoir une exception agricole française" et ajoutant que l'exécutif serait "au rendez-vous, sans aucune ambiguïté".

Gabriel Attal énumère "les crises" qui "se superposent"

Le Premier ministre cite notamment la guerre en Ukraine, l'attaque terroriste du Hamas en Israël ou encore la crise énergétique. Et de prédire un "passage difficile" que "nous réussirons". "J'y vois notre renaissance. Parce que nous savons où nous voulons aller, et que nous y arriverons".

"Je refuse que notre identité puisse se diluer ou se dissoudre"

"Dans un monde où tout s'accélère et se transforme, je refuse que notre identité puisse se diluer ou se dissoudre", a déclaré mardi le Premier ministre, Gabriel Attal devant l'Assemblée nationale. "La France a son rang à tenir, sa voix à faire entendre, sa singularité à imposer : nous avons une fierté française à maintenir, une fierté européenne à consolider", a poursuivi le chef du gouvernement, répétant son souhait d'"affronter pour avancer".

La gauche a d'ores et déjà déposé une motion de censure

Avant même la prise de parole de Gabriel Attal, les groupes LFI, socialiste, écologiste et gauche démocrate et républicaine ont déposé une motion de censure, comme l'a confirmé Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale.

Déclaration de politique générale de Gabriel Attal : les groupes LFI, Socialistes, Ecologiste et Gauche démocrate et républicaine ont déposé une motion de censure avant la prise de parole du Premier ministre.#DirectAN#DPGpic.twitter.com/MseO9UYzWs — LCP (@LCP) January 30, 2024

Le Premier ministre prend la parole

"La France ne sera jamais un pays qui subit. "La France, c'est un repère, un idéal, un héritage moral, un modèle social protecteur, envié dans le monde entier", déclare en préambule de son discours Gabriel Attal. "Notre génération voit son monde chamboulé, elle est en proie au doute, sur son identité, sur qui nous sommes, sur notre modèle social", a-t-il ajouté.

De quoi va parler Gabriel Attal ?

Le nouveau Premier ministre doit exposer son programme pour les classes moyennes et évoquera notamment la transition écologique, un exercice d'équilibriste au moment où des milliers d'agriculteurs bloquent les routes, notamment autour de Paris. Le gouvernement tente de calmer la fronde et promet de "nouvelles mesures" mardi, après une deuxième rencontre lundi soir à Matignon. Gabriel Attal va également préciser le fameux "réarmement" du pays et le cap fixé par le Président lors de sa grande conférence de presse à l'Élysée. Plus d'informations dans cet article.