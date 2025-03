Carême 2025 : quelles sont les règles à respecter pendant cette période chrétienne qui débute ce mercredi ?

Temps de prière, de jeûne et de partage, le Carême est une période clé pour les chrétiens en quête de renouveau spirituel avant Pâques. Cette tradition invite les fidèles à une introspection profonde. Quelles sont les règles à suivre ? Décryptage de cette période de 40 jours placée sous le signe de la foi et de la conversion.

Le Carême est une période de 40 jours (sans compter les dimanches) de prière, de jeûne et de partage qui prépare les chrétiens à la fête de Pâques. Cette année, il est célébré du mercredi 5 mars au jeudi 17 avril. Europe 1 fait le point sur les principales règles à respecter selon la tradition chrétienne, notamment catholique.

Un temps de jeûne et d’abstinence

L'un des principaux rituels du Carême est le jeûne. Celui-ci concerne les adultes de 18 à 60 ans et impose de ne prendre qu’un repas complet par jour, avec la possibilité de consommer deux collations légères si nécessaire.

Par ailleurs, l’abstinence de viande est requise tous les vendredis du Carême, ainsi que lors du mercredi des Cendres et du Vendredi saint. Cette pratique symbolise la pénitence et le détachement des plaisirs terrestres.

Une invitation à la prière et à la conversion

Au-delà des restrictions alimentaires, le Carême est avant tout un temps de prière et de réflexion. Les fidèles sont encouragés à intensifier leur vie spirituelle par la lecture de la Bible, la participation aux offices religieux, le sacrement de la confession et la méditation sur le sens de Pâques.

Le partage et la solidarité au cœur du Carême

Cette période est aussi synonyme de générosité et de partage. Il est coutume d’effectuer des dons aux plus démunis, de s’engager dans des actions de bénévolat ou de poser des gestes concrets d’entraide. Le but est d’aller vers l’autre et de vivre concrètement l’amour du prochain.

Un esprit de renoncement et de purification

Le Carême est aussi un moment pour revoir son mode de vie. Certains chrétiens choisissent d’abandonner des habitudes qui les éloignent de leur foi, comme la consommation excessive de divertissements ou l’usage des réseaux sociaux, afin de se recentrer sur l’essentiel.

Si ces pratiques sont surtout observées dans la tradition catholique, les églises orthodoxes imposent un jeûne encore plus strict, excluant non seulement la viande, mais aussi tous les produits d’origine animale.

Ainsi, le Carême demeure une expérience spirituelle profonde, appelant les chrétiens à se purifier, à renforcer leur foi et à se préparer à la joie de la Résurrection du Christ célébrée à Pâques.