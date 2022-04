Pâques : la chasse aux œufs, cet incontournable dont les enfants raffolent

À vos paniers ! Les cloches devraient déposer des chocolats dans les jardins toute la journée, pour le plus grand plaisir des enfants. Europe 1 en a rencontré quelques-uns, les poches déjà remplies d'œufs de Pâques. Et à la question "Est-ce que vous êtes contents que ce soit Pâques ?", la réponse est unanime : "Oui ! On mange un peu beaucoup de chocolats" (sic), commencent-ils en chœur. "On fait des chasses au trésor, donc ça nous amuse."

"Le moment de se retrouver"

Mais au-delà du chocolat, comme pour les grands, les enfants apprécient aussi de pouvoir se retrouver en famille et faire une activité commune. "Parfois, c'est le moment de se retrouver avec ses amis. On peut par exemple, quand on a fini la chasse au trésor, ou même avant, se balader et faire d'autres choses", explique un garçon.

"On a ramassé beaucoup de chocolat. On va partager. Je vais donner une moitié à mon frère", ajoute une fillette. "Moi, je suis enfant unique…", confie une enfant avant de se faire interpeller par sa mère, en plaisantant : "Mais elle donnera maman !" De quoi régaler toute la famille.