Pascal Praud et vous - Pâques : cloches silencieuses, pieds lavés... Le père Amar explique les traditions du Jeudi saint

Ce jeudi soir, à trois jours de Pâques, les cloches cessent de sonner pendant la messe, et les prêtres lavent les pieds de certains paroissiens, un geste symbolique de service et d'humilité. Invité de "Pascal Praud et vous", le père Pierre Amar en explique les origines.



Les célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques battent leur plein, marquant des moments de foi et de réflexion pour de nombreux fidèles à travers le monde. Les églises retentissent de chants et de prières, tandis que les fidèles se rassemblent pour commémorer la Passion du Christ.

"À partir de ce jeudi soir, les cloches ne vont plus raisonner pendant la messe. Avant, on va sonner durant la messe, parce que ce jeudi aujourd'hui c'est la fête, donc on va même mettre la couleur blanche à la messe, la couleur de la fête. Et puis il y aura un geste très fort que les prêtres font aussi une seule fois par an : ils vont laver les pieds de certains paroissiens, de certains membres de la communauté", explique le prêtre des Yvelines, père Pierre Amar, au micro Pascal Praud et vous tout en soulignant que les prêtres sont des serviteurs de leur communauté.