Ce qu'a prévu l'Education nationale pour rendre hommage à Samuel Paty

REPORTAGE

Une minute de silence, des bougies à allumer...Dans plusieurs écoles et établissements, un hommage sera rendu vendredi à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. "Les écoles et établissements pourront organiser un temps de recueillement en mémoire de Samuel Paty, et consacrer une heure de cours du vendredi 15 octobre à un temps d'échanges, dont le contenu sera laissé au choix des équipes en fonction de leurs situations respectives et en tenant compte notamment de l'âge des élèves", explique une note de Jean-Michel Blanquer à l'attention des recteurs d'académie, datée du 6 octobre.

Un temps de recueillement et d'échanges

Certains proviseurs ont déjà tout préparé depuis une semaine, à l'image de Sylvie Pénicaud, proviseure à Nice. "On va organiser quelque chose dans une salle qui sera en libre accès. On a fait un montage vidéo qui va inclure la photo de Samuel Paty, l'hommage qui a été rendu par Monsieur Macron dans la cour de la Sorbonne et un clip qui est réalisé par nos élèves d'arts plastiques et de danse."

Comme l'indique la note du ministère de l'Éducation nationale, dans la journée un deuxième temps fort sera consacré au dialogue entre élèves et professeurs au sujet de l'assassinat de cet enseignant. "Avec une classe de terminale, on peut partir de la manière dont, l'année dernière, ils avaient vécu et ressenti l'assassinat de notre collègue Samuel Paty", commente Christine Guimonet, professeure d'histoire-géographie. "Essayer de voir aussi s'ils ont conscience de ce que ça peut représenter pour leur professeur d'histoire-géographie d'avoir un de ses collègues qui a été assassiné dans des conditions qui sont absolument épouvantables."

>>> À LIRE AUSSI - Emmanuel Macron recevra les parents de Samuel Paty le 16 octobre

Durant son cours, cette enseignante compte aussi échanger autour de la laïcité, de la liberté d'expression et de la formation à l'esprit critique. Le ministère de l'Éducation nationale dévoilera une plaque samedi, en l'honneur du professeur Paty et en présence de sa famille. La stèle à la mémoire de l'enseignant, qui doit être érigée devant le collège où il enseignait à Conflans-Sainte-Honorine, sera dévoilée plus tard.