Mobilisation contre la réforme des retraites : à Cambrai, les jeunes entrent en masse dans le mouvement

Les opposants à la réforme des retraites tablent sur un renfort de la jeunesse pour amplifier le mouvement de protestation. À Cambrai, la manifestation partira du lycée Paul-Duez, où dès lundi certains enseignants syndicalistes ont sensibilisé les élèves à la journée d'action.

"Les retraites, ça impacte tout le monde"

Distribués à la sortie du lycée, les quelques tracts d'appel à la mobilisation sont lus d'un œil plutôt distrait par la plupart des élèves, pas tous convaincus de l'utilité d'aller manifester pour la retraite. "S'ils bloquent le lycée, j'irai avec eux mais pour l'instant, ce n'est pas dans mes projets", lance ce lycéen au micro d'Europe 1.

Mais pour certains, comme Corentin, lycéen de Terminale, le départ de la manifestation devant son établissement est une bonne occasion d'aller grossir le cortège. "Au tout début, quand on commençait à parler des retraites entre nous, à se dire qu'on allait y aller, ça ne bougeait pas trop. Là, en rigolant, j'ai dit 'on y va demain' et on était au moins cinq ou six à se dire qu'on allait y aller. Les retraites, ça impacte tout le monde et comme on vote aux prochaines élections, je trouve que c'est important d'y participer", confie-t-il.

Les jeunes rejoignent la mobilisation

Des jeunes qui pourraient impulser un nouvel élan au mouvement. "Ce sont des futurs salariés, des citoyens en devenir donc ils ont leur mot à dire", affirme Benoît Maréchal, syndicat CGT Éducation. "La manifestation est une expression de la démocratie. Sur Cambrai, dans les dernières manifestations, la jeunesse était de plus en plus présente mais le gros du cortège reste quand même composé de salariés."

Ces lycéens seront encadrés par des organisations syndicales qui veilleront à ce que le défilé se déroule sans débordements.