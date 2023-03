EN DIRECT - Réforme des retraites : suivez la dixième journée de mobilisation

L'intersyndicale s'apprête à mener sa dixième mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi. Selon les informations d'Europe 1, les services de renseignement estiment qu'entre 650.000 et 900.000 personnes sont attendues dans les cortèges partout en France, dont 70.000 à 100.000 à Paris, cinq jours après un acte 9 marqué par des débordements en marge de la manifestation. Face au risque de nouvelles violences, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a détaillé lundi un dispositif inédit, avec 13.000 policier et gendarmes déployés, dont 5.500 à Paris.

Des actions violentes anticipées par le renseignement

La neuvième journée de mobilisation - la première post-49.3 - a été marquée par des violences en marge des cortèges. Ce mardi, dans une note du renseignement qu'Europe 1 s'est procurée, le ministère de l'Intérieur s'inquiète de la montée en puissance de la jeunesse, des jeunes qui sont entrés dans le mouvement. Jeudi dernier, ils étaient 30.000 partout en France, et ce mardi, leur participation pourrait doubler, voire tripler, alerte le renseignement dans un document sur les éléments violents attendus dans les manifestations.

Les policiers redoutent aussi la radicalisation de certains adhérents des organisation syndicales tentés de rejoindre des mouvements citoyens ou des groupuscules violents. Leur objectif affiché est d'épuiser les forces de l'ordre. Casseurs, ultra-gauche, anti-tout violents... Des incidents graves sont anticipés dans une cinquantaine de villes. Des blocages et des actions coup de poing pourraient être organisés devant les établissements scolaires ou sur les grands axes routiers, et ils devraient commencer très tôt, à partir de 5 heures du matin.

Comme l'a indiqué la préfecture de police de Paris, les manifestants partiront de la place de la République à 14 heures, prendront le boulevard Voltaire pour arriver vers 19 heures place de la Nation.

#Manif28Mars | Dispositif de circulation mis en place à l’occasion de la manifestation déclarée mardi 28 mars 2023 pour protester contre la réforme du système des retraites.



Consultez notre communiqué de presse ⬇️ pic.twitter.com/lhr9fsWcrz — Préfecture de Police (@prefpolice) March 27, 2023

Des perturbations dans les transports

Comme lors des précédentes mobilisations, le secteur des transports est très largement perturbé ce mardi. La SNCF indique qu'il y aura 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2 et toujours des difficultés en Ile-de-France. À Paris, 40% des trains supprimés sur les lignes RER A et B, alors que dans le métro, le trafic sera normal sur les lignes automatisées 1 et 14 mais aussi sur la 3bis, la 7bis et la 9.

Enfin, côté trafic aérien, la direction générale de l'Aviation civile a demandé vendredi aux compagnies aériennes d'annuler 20% de leurs vols à Paris-Orly, Marseille, Toulouse et Bordeaux mardi et mercredi en raison d'une grève de contrôleurs aériens contre la réforme des retraites. Retrouvez toutes les prévisions ici.

30% de grévistes dans les écoles mardi, selon un syndicat

Quelque 30% des professeurs du primaire seront en grève mardi pour la dixième journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites, prévoit lundi le Snuipp-FSU, premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires.

Cette estimation du taux de grévistes, plus faible que la précédente, s'explique selon le syndicat par "les journées de mobilisation qui se succèdent et deviennent un sacrifice financier pour les enseignants". "Il y a également une préoccupation des enseignants de ne pas pénaliser enfants et parents au dernier moment", a expliqué à l'AFP sa secrétaire générale, Guislaine David.