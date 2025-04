Condamnation de Marine Le Pen : Pour Manon Aubry, «quand vous détournez des fonds, vous devez en assumer les conséquences»

Après la condamnation de Marine Le Pen à cinq ans d'inéligibilité, prononcée en début de semaine, les réactions ont été nombreuses au sein du gouvernement français. Mais pour Manon Aubry, eurodéputée de la France insoumise et invitée ce vendredi de la Grande interview, «quand vous détournez des fonds, vous devez en assumer les conséquences».

Le nom de Marine Le Pen continue de faire parler. La condamnation de la cheffe de file du Rassemblement national n'est pas passée inaperçue au sein du gouvernement français, au contraire. Si certains, comme Eric Ciotti, se demandent si la France est encore une démocratie, d'autres comme Manon Aubry estiment que la décision rendue par la justice est légitime. Pour l'eurodéputée de la France insoumise, invitée ce vendredi de la Grande interview, "le Rassemblement national et Marine Le Pen doivent assumer leurs actes".

Marine Le Pen "tente de se poser en victime"

Manon Aubry serait-elle gênée de ne pas voir Marine Le Pen se présenter à la présidentielle 2027 ? "Ce qui me gêne, c'est que vous ayez des élus de la République reconnus coupables en première instance de détournement de fonds publics", souligne-t-elle dans un premier temps au micro de Romain Desarbres. Selon elle, Marine Le Pen "tente de se poser en victime".

"En réalité, elle a été reconnue coupable en première instance. Coupable d'un détournement de fonds publics de plus de 4 millions d'euros. Et, on en a assez peu parlé, mais Marine Le Pen, pendant qu'elle était présidente du RN, elle était aussi payée par son parti 5.000 euros par mois. Donc, indirectement, elle a bénéficié d'un enrichissement personnel", rappelle l'eurodéputée LFI.

Face à cela, Manon Aubry estime que "la justice est laxiste pour le Rassemblement national, sauf quand ça les concerne". "En réalité, aujourd'hui, le RN, qui a donné pendant des années des leçons tête haute et mains propres, a la tête basse et les mains sales. Quand vous détournez de l'argent public, vous devez en assumer les conséquences. Et la loi prévoit l'inéligibilité. Cela fait partie des options prévues", conclut-elle.