Marathon de Paris : à 93 ans, Charly Bancarel s'apprête à participer à sa 11e édition

Courir un peu plus de 42 kilomètres sur les Champs Élysées, près de la tour Eiffel et dans le bois de Boulogne. C'est ce que s'apprête à vivre les 52.000 participants au Marathon de Paris. Un exploit, encore plus d'ailleurs lorsqu'on a 93 ans. Le doyen de l'épreuve, Charly Bancarel va lui aussi prendre le départ du marathon. Il en a déjà dix au compteur et a donc quitté sa Dordogne natale pour venir courir à Paris ce dimanche matin. Europe 1 l'a rencontré à son arrivée dans la capitale.

Une course avec sa petite fille

Casquette rouge vissée sur la tête et sacs à la main, Charly retrouve sa petite fille. À 93 ans, le marathonien trépigne d'impatience. Le trajet pour sortir de la gare, Charly le connait par cœur. Alors il accélère le pas. "C'est un petit entraînement. Il faut profiter de toutes les occasions qu'on a pour le faire", sourit le nonagénaire.

Impossible de suivre pour sa petite-fille Virginie. Novice, elle prendra part au marathon de Paris avec son grand-père. "Je pense que c'est lui qui va devoir m'attendre", avance la jeune femme. Il faut dire que Charly s'est préparé comme un professionnel. "Le matin, je vais courir, je fais une dizaine de kilomètres et l'après-midi, je fais du vélo : une cinquantaine de kilomètres", détaille-t-il.

"J'ai passé tous les examens, et tout va bien"

Sa famille n'en revient pas, mais pour son médecin, rien à signaler : "J'ai passé tous les examens, pour le cœur, les poumons... et tout va bien. Mais de toute façon, il m'avait déjà fait le certificat médical."

Charly désire maintenant arriver au bout des 42,195 kilomètres, "en un peu plus de 5 heures", espère-t-il. Et il ne compte pas s'arrêter là : le nonagénaire participera au marathon des Jeux de Paris 2024.