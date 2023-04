46ème édition du Marathon de Paris : 42,195 kilomètres autour des beaux monuments parisiens

L'Arc de Triomphe est mis à l'honneur. Ce dimanche se tient la 46ème édition du Marathon de Paris, course mythique dans la capitale. Un parcours de 42,195 kilomètres, comme le veut la tradition depuis sa création aux Jeux olympiques d'Athènes de 1896. Au total, 45.000 personnes sont attendues sur la ligne de départ. "Le fait d'avoir l'avenue des Champs-Elysées rien que pour moi, et 45 000 autres personnes, forcément, ça va faire quelque chose", nous confie une coureuse au micro d'Europe 1. Et puis, le parcours est magnifique."

Le Grand Palais, la place Vendôme, le musée d'Orsay ou encore la Tour Eiffel : les coureurs vont passer devant tous les lieux emblématiques de la capitale. Une visite au pas de course qui les emmènera jusqu'au bois de Boulogne. Mais la nouveauté, c'est que les participants quitteront très vite le bois pour retrouver les immeubles cossus du 16ᵉ arrondissement... et surtout le public. Posté au bord des routes, leur présence donne un coup de fouet aux coureurs, qui voient le nombre de kilomètres restants s'amenuiser au fil des pavés.

Une arrivée triomphale

Une très bonne nouvelle, selon Adrien. "Si je me souviens bien, j'avais bien souffert au Bois de Boulogne parce qu'on passe sur des pavés. C'est une catastrophe, c'est crevant. Les rues de Paris, c'est toujours bien parce qu'il y a des petits concerts, il y a toujours du monde. Et ça rebooste bien à la fin." Un bain de foule jusqu'à l'arrivée qui n'a pas bougé depuis la dernière édition : la ligne est tracée sur l'avenue Foch, au pied de l'Arc de Triomphe.