Macron positif au Covid : "Avec une maladie si contagieuse, il ne pouvait que jouer franc-jeu"

Emmanuel Macron souffre vendredi matin d'une toux et de fièvre, ainsi que d'une importante fatigue. Le chef de l'Etat a été testé positif au Covid-19 jeudi, tout de suite après l'apparition des premiers symptômes. En conséquence, le président a quitté l'Élysée jeudi soir pour se mettre à l'isolement à Versailles, dans la résidence officielle de la Lanterne. "Emmanuel Macron a plutôt joué franc-jeu. Bien sûr, avec une maladie aussi contagieuse, il aurait été difficile de faire autrement", explique Denis Demonpion, auteur du Dernier tabou, la santé des présidents, invité d'Europe 1 vendredi matin.

La contamination du président implique en effet de nombreux cas contact. Emmanuel Macron avait dîné mercredi soir avec Jean Castex, le Premier ministre, Richard Ferrand, le président de l’Assemblée nationale, Christophe Castaner, le patron du groupe LREM à l’Assemblée et François Bayrou. Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler, et plusieurs collaborateurs participaient également à ce dîner. "Avant lui, les présidents n'avaient pas eu d'ennuis de santé avec des maladies contagieuses. Il était donc plus facile de les dissimuler." Le tabou autour de la santé des présidents est encore prégnant, dit-il, pointant les bulletins trompeurs communiqués en leur temps par François Mitterrand puis Jacques Chirac.

"Il a pour lui d'être jeune et en bonne santé"

Pour le moment, les symptômes du chef de l'Etat sont bénins. "Emmanuel Macron a pour lui d'être jeune et en bonne santé", souligne Denis Demonpion. Suivi de près par des médecins militaires, le chef de l'État "s'isole pendant 7 jours" mais "continue de travailler et d'assurer ses activités à distance", a ajouté la présidence dans un communiqué.

Mais si les symptômes venaient à s'aggraver, aucun protocole n'est prévu par la Constitution pour remplacer le président au sommet de l'Etat, remarque Denis Demonpion. "Il y a en France un vide juridique. Le président du Sénat n'assure l'intérim qu'en cas de décès." A l'époque de Mitterand et Pompidou, tous deux atteints de graves problèmes de santé durant leurs mandats à l'Elysée, ce sont le Premier ministre et le secrétaire général de l'Elysée qui avaient été chargés de gérer les affaires courantes.