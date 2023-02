Machines à gazéifier l'eau, broyeurs de café... Ces produits qui ont le vent en poupe avec l'inflation

Alors que la hausse des prix continue de malmener le porte-monnaie des Français, toutes les astuces sont bonnes pour le préserver du mieux possible. Certains produits permettant de rogner sur d'autres dépenses sont donc particulièrement plébiscités en ces temps inflationnistes. Invité de l'émission La France bouge sur Europe 1 ce mercredi, Emmanuel Deschamps, le directeur général de Boulanger en a égrené une liste non-exhaustive.

Au micro d'Élisabeth Assayag, il prend notamment l'exemple des réfrigérateurs à moindre consommation énergétique. "Sur la durée de vie d'un réfrigérateur, vous pouvez gagner beaucoup plus que quelques euros d'économies", plaide-t-il. Autre produit particulièrement en vogue ces derniers temps : les machines à gazéifier l'eau, type SodaStream. "C'est peut-être la famille de produits qui progresse le plus. On est sur des croissances à deux chiffres", assure Emmanuel Deschamps.

"Aujourd'hui, cela devient beaucoup plus grand public"

Il faut dire que cet outil offre un double avantage. "Vous faites des économies car cela vous coûte moins cher. Et puis en même temps, vous n'utilisez plus de plastique", fait valoir le directeur général de Boulanger. Cette machine, qui permet également de confectionner soi-même des sodas, a fini par s'imposer dans les foyers. "Au départ, seuls quelques initiés y voyaient un intérêt mais aujourd'hui, cela devient beaucoup plus grand public car les gens ont les mêmes préoccupations environnementales et de pouvoir d'achat", souligne Emmanuel Deschamps.

Le directeur général de Boulanger cite enfin les broyeurs à café qui font office de solution alternative aux traditionnelles machines à capsule. "Vous mettez votre café en grain dans le broyeur pour vous faire un café et ça vous revient moins cher qu'un café en capsules. Et en même temps, vous avez de la grande qualité", développe-t-il.

Des produits qui "progressent fortement" mais qui "n'explosent pas", préservant ainsi les stocks dans les magasins. "À date, on n'a plus de problème d'approvisionnement (…). Si vous venez chez nous ou nos concurrents, vous n'aurez pas de problème à trouver ces produits", promet-il.