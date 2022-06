«Bébés Coca» : quel est ce phénomène, qui touche les enfants de moins de six ans ?

On les surnomme "les bébés Coca". Il s'agit d'enfants de moins de six ans qui ont plusieurs dents rongées par les caries, à cause des boissons sucrées, comme des sodas mais pas uniquement, que mettent leurs parents dans les biberons. Plusieurs professionnels de santé alertent sur ce phénomène, qui se matérialise par des petites dents de lait noires, au lieu d'être blanches. La cause ? Elles sont rongées par le sucre, à peine sorties des gencives. C'est le syndrome du biberon, explique Christophe Lequart, chirurgien dentiste. "Ce sont des enfants qui ont à disposition tout au long de la journée un biberon qui contient un produit sucré", détaille le porte-parole de l'Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD).

"Ça peut être du lait chocolaté ou de manière plus exceptionnelle, des sodas. Malheureusement, ça va entraîner l'apparition de caries très importantes", assure le spécialiste.

Compresse d'eau et dentifrice au fluor

Parfois, les racines des dents sont atteintes, il faut alors tout extraire, mais ce n'est pas sans conséquence, met en garde le dentiste. "Ces enfants n'auront plus de dents au niveau des dents antérieures et ne retrouveront des dents que vers l'âge de six ans. Avec donc des difficultés à la fois pour s'alimenter et pour parler du fait de l'absence des dents au niveau antérieur."

Chez les plus jeunes, il faut au maximum limiter le sucre, mais après la consommation d'un lait sucré par exemple, il est conseillé aux parents de passer une compresse imbibée d'eau sur les gencives du bébé. Dès l'apparition de la première dent, il est impératif d'utiliser une brosse à dents et du dentifrice au fluor.