Inflation : comment les stations de ski font des économies d'électricité malgré les touristes ?

REPORTAGE

Les économies d'électricité pour éviter une mauvaise surprise sur la facture concernent tout le monde, et les stations de ski n'échappent pas à la règle. C'est notamment le cas de la station de Chamrousse, dans l'Isère. Alors que les vacances de la zone B commencent, et que la zone A entame sa deuxième semaine, l'heure est à la sobriété, peu importe que les touristes aient chaussé les skis. Et ça commence par les remontées mécaniques. "Abaisser la vitesse d'un mètre par seconde, c'est environ 20% d'économie d'électricité. C'est énorme ! Et en plus ça se voit très peu", explique au micro d'Europe 1 Mario Auletto, chef d'exploitation des remontées de la station.

Ralentir les remontées mécaniques...

Alors que la télécabine de la Croix, qui monte jusqu'à 2.200 mètres, réalise sa montée en "six minutes à grande vitesse" le fait désormais en huit. "Deux minutes de plus pour monter sur les pistes, ça se voit très peu, ça ne se voit même pas du tout pour les clients. Et surtout, c'est très efficace au niveau de la consommation d'énergie." Et ce n'est que lorsque les skieurs commencent à s'agglutiner devant le portique de ces œufs que les équipes de Mario Auletto repassent à la vitesse maximale.

>> LIRE AUSSI - Crise énergétique : ces stations de ski vont réduire leurs services

… et limiter les canons à neige

Et ce n'est pas la seule piste pour limiter la consommation d'énergie. "Pour les canons à neige, désormais il ne faut pas que l'on dépasse la puissance qui nous est accordée. Sinon, non seulement on paie cher mais en plus on a des pénalités. Donc maintenant, c'est vraiment très ciblé : on ne produit que quand on en a besoin", ajoute le spécialiste.

Des ajustements nécessaires pour éviter de faire flamber le prix du forfait, qui va donc rester ici en dessous de 40 euros la journée. Un aspect très important dans cette station familiale et qui entend le rester.