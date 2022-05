Lyon : comment un faux médecin de 21 ans a-t-il pu assurer 132 consultations ?

Il s'est fait passer pour un médecin et en quelques semaines, il a réalisé 132 consultations à distance. À Lyon, un jeune homme de 21 ans, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d'autrui. Sans aucune formation médicale, mais en usurpant les numéros de deux professionnels de santé, il a réussi à se faire inscrire comme praticien sur une plateforme de consultations en ligne.

132 consultations et 37 ordonnances délivrées

En quelques semaines, il a délivré 37 ordonnances ou arrêts de travail. C'est en août 2020 que le jeune homme parvient à s'inscrire comme médecin sur la plateforme Maquestionmédicale.fr. Un site sérieux qui permet des consultations en ligne auprès de professionnels de santé. Le garçon n'a pourtant aucune formation médicale. Il a même été déscolarisé en 3e et depuis, il suit des cours par correspondance pour obtenir son bac.

Il est parvenu à récupérer les données de deux praticiens, explique Jean Taffazolli, médecin à la Tour de Salagny (Rhône), près de Lyon et président de Maquestionmédicale.fr, plate-forme de consultation à distance. "Il a usurpé des numéros qui identifient un professionnel de santé, qu'on peut trouver sur certaines ordonnances. Cela lui a permis de passer un premier barrage. Mais pas le deuxième barrage ainsi que le troisième."

"Dès qu'on a eu les retours des premiers patients, on a pu se dire qu'il y avait un problème. On a isolé son compte. On lui a laissé faire quelques prescriptions afin d'avoir des preuves pour l'enquête de police. Mais derrière, on a rapidement bloqué son compte et rappelé les patients pour faire avec eux une vraie consultation", raconte-t-il.

Un jeune homme décrit comme "fragile psychologiquement"

En seulement dix jours, le faux médecin a tout de même assuré 132 consultations, le plus souvent par téléphone, depuis chez ses parents. Il a aussi délivré 37 ordonnances ou arrêts de travail, prescrivant essentiellement du doliprane, parfois des anxiolytiques.

Devant les enquêteurs, le jeune homme, a assuré qu'il voulait aider les gens, en pleine période Covid. Ses proches l'ont décrit comme "obsédé par la médecine" et "fragile psychologiquement". Il a été condamné à six mois de prison avec sursis, ainsi qu'à une obligation de soins.