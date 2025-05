Les vols et trafics de chiens se multiplient, une importante source de revenus pour les réseaux criminels

Outre le trafic de drogue, les enlèvements dans le milieu de la crypto-monnaie, le vol de chien est une nouvelle source de revenus non négligeable pour les réseaux criminels. Certaines races valent plusieurs milliers d'euros. Environ 400 vols de chiens sont recensés chaque année. Mais le phénomène serait plus important, car de nombreux propriétaires ne portent pas plainte.

C'est un phénomène qui prend de l'ampleur ces dernières années. Les vols de chiens augmentent. Une pratique qui peut être une importante source de revenus pour les réseaux criminels. Sur Internet, les vidéos d'appels à l'aide se multiplient : "Deux individus en scooter nous l'ont arraché violemment, ils sont partis avec, on n'a pas pu réagir".

"Il y a des vétérinaires malheureusement qui sont dans la boucle"

Certaines races ont énormément de valeurs, selon l'avocate spécialisée Isabelle Terrin : "C'est plus facile de voler un chien que de voler une voiture. Ça peut rapporter beaucoup, quand vous pensez qu'il y a des chiots qui se vendent jusqu'à 6.000 euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte".

Des voleurs qui bénéficient de complicité, assure Xavier Bonnard, président de la SPA de Marseille : "Ce sont des bandes organisées qui font que ça. Il y a des vétérinaires malheureusement qui sont dans la boucle, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des chiens qui étaient dépucés et repucés derrière".

Et les propriétaires n'ont pas de recours judiciaires, déplore Nathalie Loïko de l'association WAF : "Ce sont des plaintes secondaires malheureusement. Pas tout le temps, mais trop souvent. On se rend compte aussi que beaucoup de personnes n'osent pas faire cette démarche. Ils me disent 'mais que voulez-vous qu'ils fassent ?'. Et ils n'ont pas forcément tort".

Pire encore, les propriétaires passent des annonces et se font arnaquer par de faux maîtres chanteurs, capables de leur soutirer plusieurs milliers d'euros.