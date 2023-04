«J'ai enfin mon meilleur ami à mes côtés» : le ouf de soulagement de Nicolas qui a retrouvé son chien volé

La Brigade de Protection Animale a recensé 340 vols de chiens en 2022 et déjà 144 depuis le début de l’année 2023. Europe 1 est partie à la rencontre de l’un des propriétaires dont le chien a été volé. Heureusement pour lui, ce dernier a retrouvé son animal de compagnie. Le petit chien prénommé Bayou se promène à Montmartre sous l'œil prudent de Nicolas. "Chaque jour, je réalise un peu plus que j'ai enfin mon meilleur ami à mes côtés", déclare le maître au micro d’Europe 1.

Des retrouvailles 50 jours plus tard

Le propriétaire s'est fait voler son chien le 21 février. "Je siffle, j’appelle mon chien et il ne revient pas", raconte-t-il. Nicolas recherche des vidéos de caméras de surveillance, il placarde des affiches, contacte les médias et retrouve finalement Bayou, avec ses taches rousses sur poil blanc, 50 jours plus tard.

#Sauvetage de #bayou

Cet après midi, grâce à la rapidité de réaction et d' intervention des policiers de #Sarcelles, interception d'un individu à la gare de Garges-Sarcelles en possession de Bayou, enlevé le 22/02/23.

#bayou a été restitué à son propriétaire#hérosduquotidienpic.twitter.com/wQn03JGg8h — Police Nationale 95 (@PoliceNat95) April 12, 2023

"Une photo de Bayou dans la ligne H du transilien et d'un coup, c'est le branle-bas de combat. La police de Sarcelles se mobilise et Bayou est retrouvé trois heures après", se remémore Nicolas. Le propriétaire de Bayou veut désormais aider les autres victimes, comme le fait déjà la Brigade de Protection Animale. "On va diffuser au plus vite, au niveau national, auprès de nos bénévoles, forces de l'ordre, de nos enquêteurs et sur notre site internet où on répertorie les signalements de vols de chiens", explique Nathalie qui est responsable de l'association.

"L'animal est considéré comme un objet dans le code pénal"

Nathalie espère une évolution de la loi : "L'animal est considéré comme un objet dans le code pénal, donc le préjudice moral des victimes n'est pas du tout pris en considération". La Brigade de Protection Animale demande aussi la création d'un fichier national des animaux volés.