Le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français, selon notre sondage

La courbe de l'inflation affiche une trajectoire plutôt encourageante ces dernières semaines. En novembre dernier, elle s'affichait à 3,4% sur un an, son plus bas niveau depuis janvier 2022. Néanmoins, la hausse généralisée des prix grippe toujours le pouvoir d'achat des Français. Ce thème est d'ailleurs la préoccupation numéro une de nos compatriotes, selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et Le Journal du dimanche, menée auprès de 1.013 personnes âgées de plus de 18 ans.

Assez largement même puisque le pouvoir d'achat est cité par 44% des Français, tandis que la santé, qui arrive en deuxième position, n'est mentionnée que par 31% des sondés. L'insécurité complète le podium avec 26% de réponse, suivie de près par l'immigration (24%) et l'environnement (22%). Viennent ensuite les inégalités sociales et le terrorisme (12% chacun), l'école (11%), l'emploi (9%) et le logement (7%).

Immigration et insécurité : préoccupations majeures des sympathisants de droite

Comme attendu, les résultats diffèrent de façon significative selon l'âge, la profession et, surtout, la tendance politique des personnes interrogées. Néanmoins, le pouvoir d'achat arrive en tête dans la majorité des catégories, y compris chez les CSP+ (36%). Seuls les sympathisants de droite ne le citent pas comme étant leur préoccupation numéro une, préférant l'immigration (48%) et l'insécurité (40%). Quant aux plus âgés (65 ans et plus), ils placent le pouvoir d'achat au même niveau que la santé (37%).

Sans surprise, les jeunes se soucient davantage des questions liées à l'emploi (24% chez les 18-24 ans) et au logement (15% sur cette tranche d'âge). Ce secteur est d'ailleurs à l'arrêt dans l'Hexagone, pris en étau entre d'un côté le durcissement des conditions d'octroi de crédit et de l'autre la flambée des taux d'intérêts. Le pouvoir d'achat reste malgré tout le thème qui revient le plus chez les 18-24 ans. Selon une étude de la Fage, le premier syndicat des étudiants, près de 20% d'entre eux ne mangent pas à leur faim en France.

Seuls 12% des 18-24 ans citent l'environnement

De façon plus étonnante, l'environnement ne figure pas parmi les sujets qui tracassent le plus la jeune génération. Alors que l'on dépeint souvent une jeunesse très tourmentée par le dérèglement climatique, seuls 12% des 18-24 ans citent ce thème comme première préoccupation. C'est même moins que toutes les autres tranches d'âge, y compris les plus de 65 ans (18%).

Peu de surprise en revanche dans les résultats du sondage, selon la proximité partisane. L'environnement, justement, est la deuxième préoccupation des sympathisants de gauche qui ne sont que 3% à citer l'immigration, majoritairement évoquée par ceux de droite et d'extrême droite. À gauche, le podium est complété par les inégalités sociales (31%), chiffre qui dégringole (6%) lorsque l'on interroge les électeurs de droite.