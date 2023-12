Insécurité : ce qu'il faut retenir de l'étude choc publiée par le ministère de l'Intérieur

C'est une étude ambitieuse qui entend mesurer le plus fidèlement possible la réalité de l'insécurité en France. Le service statistique du ministère de l’Intérieur a publié jeudi son étude "Vécu et ressenti en matière de sécurité", qui mêle à la fois les chiffres issus des services de police ainsi qu’un sondage auprès des Français pour mesurer ce sentiment d’insécurité. Europe 1 fait le point sur ce qu'il faut en retenir.

D'abord, dans l’ensemble, 18% des Français déclarent se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village, avec une grande disparité selon l'endroit où ils habitent. 25% des habitants de l'agglomération parisienne éprouvent ce sentiment d'insécurité, contre 9% en campagne.

Une femme sur quatre renonce à sortir seule de chez elle

Il est également noté des disparités entre les hommes et les femmes. Plus d'une femme sur quatre affirme renoncer à sortir seule de chez elle (27% précisément), contre 7% des hommes. La moitié des Français s'inquiètent d'être cambriolés, révèle l'étude, tandis qu'ils sont 40% à craindre d'être victimes d'une agression physique, et 38% de vol ou de racket.

L'autre enseignement de l'étude du ministère est la marge de progrès énorme qu'il reste encore à faire dans la prise de plaintes. Moins d'une victime sur cinq (5%) porte plainte pour les agressions sexuelles. Enfin, une source de contentement tout de même pour la Place Beauvau : les Français sont globalement satisfaits (56%) de l'action nationale des forces de l'ordre.