Lambert Wilson fustige le titre de la COP25 "Time for action" : "C'est pathétique"

INTERVIEW

A la veille de l'ouverture de la COP25 à Madrid, le comédien Lambert Wilson, très engagé auprès de Greenpeace et pour l'environnement était sur Europe 1. "C’est la même raison me pousse à vouloir m’engager sur des questions sociales, c’est l’injustice. Et cela me met hors de moi. C'est l'injustice faite aux humains par les Etats de ne pas prendre soin des habitants de la Terre."

Une conscience environnementale qui lui vient de son éducation. "Mes parents étaient un peu dans la génération des hippies. Ils n'étaient pas vraiment dans le système, pas dans la productivité mais plutôt dans une observation éclairée du monde."

L'acteur fustige le titre de la COP25 "Time for action". "C’est pathétique comme titre. Le time for action, c'était il y’a longtemps. Il faut véritablement se réveiller. Et c'est complètement hallucinant de le dire mais il faut faire respecter les accords pris entre les Etats de la COP 21 de Paris.

