INTERVIEW

Alors que le Black Friday, journée de super promotions sur Internet et dans les magasins, se tient vendredi, des voix s'élèvent et des actions se mettent en place pour dénoncer cette journée comme un symbole de la surconsommation ayant un fort impact environnemental. Jean-François Julliard, le directeur général de Greenpeace France, s'est exprimé sur la pertinence des actions des activistes vendredi soir sur Europe 1.

Des mouvements comme le Green Friday ou le Block Friday ont décidé de faire entendre leurs voix et des groupes d'activistes comme Extinction Rebellion, Youth for Climate et Attac ont organisé des actions en France vendredi, comme au siège d'Amazon. En 2019, 650 marques françaises, comme Naturalia, Nature et découvertes et Jimmy Fairly, ont décidé de boycotter le Black Friday.

Plus d'informations à venir...