La sécheresse frappe 73 départements : "Il suffit d'un tout petit peu de vent pour avoir des incendies importants"

La sécheresse touche encore la majorité du territoire français. 73 départements ont imposé des mesures de restriction d'eau, à cause de nappes phréatiques presque vides. 26 départements sont même en situation de crise. Un épisode qui inquiète les spécialistes par son intensité et sa précocité. Selon Météo France, il s'agit de la septième sécheresse la plus grave depuis 1958.

Et l'épisode de canicule qui se profile pour ce début de semaine ne va rien arranger. Des pointes à 42 degrés sont attendues dans le sud-ouest et le centre-est. À Brignoles, dans le Var, il fait déjà par exemple 35 degrés, et pas une goutte de pluie n'est tombée depuis un mois. La végétation a séché, la terre est devenue poussière... La moindre étincelle attisée par le vent aurait des conséquences dramatiques.

"Nous sommes en stress hydrique"

"Vous avez des cocktails températures / vent qui font que nous sommes en stress hydrique, c'est à dire en risque. Il suffit d'un tout petit peu de vent pour avoir des incendies importants", prévient Eric Grohin, directeur des services d'incendie et de secours dans le Var.

Les pompiers rappellent donc qu'il faut limiter au maximum les comportements à risque : ne pas faire de barbecues près des forêts, ne jamais jeter de cigarette par la fenêtre, ne pas débroussailler et ne pas aller se promener dans les massifs forestiers lorsque la préfecture l'interdit. Des recommandations qui devront s'appliquer avec d'autant plus de vigueurs dans les trois à cinq jours que devrait durer la canicule.