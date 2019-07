Des pointes à 42 degrés, une baisse espérée vendredi : ce qu'il faut savoir sur cette semaine de canicule

Un nouvel épisode de canicule, le deuxième en moins d'un mois, va toucher la France la semaine prochaine. 21 départements du Sud-Ouest et du Centre-Est ont déjà été placés en vigilance orange dimanche soir.

Il s'agit de l'Ardèche, l'Ariège, l'Aveyron, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, la Drôme, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Isère, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Vienne. L'alerte prend effet lundi à 6h et se terminera au plus tôt mardi matin. "A partir de lundi la hausse des températures maximales va être spectaculaire", prévient Météo France. Et aucune région ne sera totalement épargnée.

"Ces fortes chaleurs vont gagner l'ensemble du pays"

"Il fera très chaud lundi au sud de la Loire, avec des valeurs supérieures à 35°C, pouvant atteindre les 40°C", a indiqué Patrick Galois, prévisionniste chez Météo-France. "Ces fortes chaleurs vont gagner l'ensemble du pays entre mardi et jeudi et c'est à partir de vendredi qu'une baisse significative des températures interviendrait par l'ouest", a-t-il poursuivi.

"Au sud de la France, l'épisode de canicule débute lundi" et "durera une bonne partie de la semaine", peut-être plus longtemps dans le sud-est. Au nord de la Loire, "l'épisode de canicule commencerait plutôt mardi et pourrait être d'une durée assez limitée dans l'ouest et plus durable vers l'Alsace, Lorraine, Franche-Comté", a précisé le prévisionniste.

#Canicule || Voici la carte des températures maximales prévues entre ce mardi 23 et ce jeudi 25 juillet (MAJ du 19/07/19). https://t.co/elcZZUCnFc#caniculepic.twitter.com/I7pmurgYg7 — Météo-France (@meteofrance) 19 juillet 2019

L'air chaud, venu d'Espagne, se diffusait déjà dans le sud-ouest dès dimanche. Il fait déjà très chaud dans certaines villes de France, comme à Valence, où les températures se hissent à 32 degrés, ou encore à Brignoles, ou cela peut déjà atteindre 35.

Entre 35 et 40°C sur toute la France

Ensuite, "des valeurs de 35 à 40°C sont susceptibles d'être atteintes sur pratiquement toutes les régions de France et on peut même penser qu'on dépassera localement les 40°C au sud de la Loire", a avertit Patrick Galois. Des pointes à 42 degrés sont même attendues dans le sud-ouest et le centre-est. L'air chaud se dirigera ensuite vers la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et "on attend des chaleurs remarquables jusqu'en Scandinavie", selon le prévisionniste de Météo-France.

Cette nouvelle vague de chaleur sera "moins longue, moins étendue et moins sévère", a espéré la ministre de la Santé Agnès Buzyn sur Franceinfo. "Nous activerons le plan canicule en fonction du degré de sévérité", a précisé la ministre, qui se dit "surtout inquiète pour ceux qui ne sont pas vulnérables, des Français standards qui payent le prix fort de cette canicule, ils font moins attention". Elle faisait référence à des décès survenus pendant la canicule fin juin, dont un cycliste ou encore un couvreur de 33 ans. Les chiffres de surmortalité seront connus à la fin du mois de juillet.

"L'épisode caniculaire sera plus durable sur la moitié est"

"Une baisse des températures pourrait s'amorcer dès jeudi sur l'extrême ouest du pays, mais devra être confirmée les prochains jours. L'épisode caniculaire sera plus durable sur la moitié est", a annoncé Météo France dans un communiqué. Vendredi, Météo France, prévoit des orages et de la pluie sur l'ensemble du territoire, excepté dans le sud du pays. Le sud de la Provence et de l'Occitanie ainsi que la Corse risquent d'être épargnés par ces intempéries, avec des températures oscillant entre 28 et 30°C.

Fin juin, la canicule exceptionnelle par sa précocité et son intensité avait fait suffoquer une grande partie du pays pendant plusieurs jours. Le seuil de 45°C avait été dépassé pour la première fois en France. Après nouvelles analyses de Météo France, le record absolu retenu pour la France est désormais les 46°C relevés le 28 juin dans la localité de Vérargues, dans l'Hérault, dépassant les 45,9°C dans le Gard. De tels pics ne sont pas attendus pendant ce nouvel épisode de canicule.