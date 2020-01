Incendies : l'ambassadeur d'Australie en France se dit "très touché" par les initiatives de soutien

INTERVIEW

Huit millions d'hectares ont été brûlés par les feux qui ravagent l'Australie depuis le mois de septembre, soit l'équivalent de trois fois la Belgique. On estime entre 500 millions et un milliard le nombre d'animaux morts dans ces incendies. Alors qu'Emmanuel Macron a envoyé cinq experts français en Australie pour aider le pays à lutter contre ces feux monstrueux, Brendan Berne, ambassadeur d'Australie en France, exprime samedi soir sur Europe 1 sa gratitude envers la France et les initiatives de soutien qui se multiplient.

Une conséquence du changement climatique

"Nous n'avons jamais vu une telle catastrophe", affirme l'ambassadeur avec émotion au micro de Wendy Bouchard sur notre antenne. Il rappelle les pertes humaines causées par les incendies en Australie : "Vingt sept personnes sont mortes, donc cinq pompiers", déplore-t-il. "C’est traumatisant." Dans ce pays d'une taille plus de deux fois supérieure à l'Europe, c'est la première fois que les feux sont aussi violents. Des incendies liés à la sécheresse des sols, effet direct du changement climatique, rappelle l'ambassadeur.

Un village picard au cœur de l'histoire franco-australienne

Des images de ces événements émeuvent aux quatre coins du monde. En France, une équipe d'experts en gestion de crise a été envoyée. "Nous sommes très reconnaissants", affirme l'ambassadeur à propos de cette initiative. "C'est très apprécié du gouvernement australien." Le soutien aux Australiens s'observe aussi à une plus petite échelle.

Le petit village picard de Villers-Bretonneux organise par exemple une marche de soutien aux victimes des incendies le 2 février prochain, à laquelle participera Brendan Berne. Une commune "intimement liée à l'Australie", rappelle le diplomate. Pendant la Première Guerre mondiale, 400.000 soldats australiens sont envoyés se battre aux côtés des français. Des milliers d'entre eux sont morts dans le village de Villers-Bretonneux. Aujourd'hui, ses habitants, qui ont aussi lancé une cagnotte en soutien aux victimes en Australie, se mobilisent pour le pays. Une "asymétrie délicieuse", pour Brendan Berne, qui trouve ces initiatives "très touchantes".

Brendan Berne rappelle que l'Australie reste ouverte aux touristes, et que tout le pays n'est pas en feu. Il appelle au don via des associations comme la Croix Rouge ou encore Wires.org, qui vient en aide aux animaux australiens.