Incendies à Marseille : comment les pompiers continuent de surveiller le foyer

Malgré déjà plusieurs jours à se battre contre les flammes, à Marseille, les pompiers sont loin d'avoir terminé leur mission. Le feu n'est toujours pas éteint, alors que ces derniers procèdent au noyage de la zone, qui peut durer un certain temps en raison par exemple des conditions météorologiques.

Dans la cité phocéenne, le travail est loin d'être terminé. Si le feu est fixé, il n'est pas éteint. Alors, sur de grandes surfaces, là où le feu a progressé, les pompiers procèdent au "noyage", munis de leur lance projetant de l'eau en grande quantité.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Incendies à Marseille : la double peine pour les évacués, menacés par les flammes et les pillards

Plus de 120 pompiers sur le terrain

"Le noyage sur des superficies aussi importantes se fait sur des lisières, c'est-à-dire sur le contour du feu et sur certains points bien particuliers, le pourtour des habitations, les pourtours des chemins d'accès. On dispose des groupes avec des camions éloignés d'environ 50 mètres chacun, et on avance dans le brûlé", révèle le capitaine Hervé Bovo, des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône.

Rien qu'aux Pennes-Mirabeau, ils étaient aujourd'hui plus de 120 pompiers sur le terrain à faire ce travail minutieux. "Quand vous avez 400, 500 hectares à noyer, ça ne se fait pas du jour au lendemain", témoigne Richard Mallié, président du SDIS des Bouches-du-Rhône. "Le vent peut faire en sorte que ça reprenne, ça peut durer des jours et des jours. Vous avez les souches, les racines, et on voit aujourd'hui que c'est tout noir. Et on ne sait pas ce qu'il se passe sous la terre", ajoute-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pour les aider, les pompiers comptent aussi sur le retour de la pluie, annoncée dans la région pour dimanche.