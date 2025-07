Incendies à Marseille : après les flammes, le casse-tête des assurances pour les sinistrés

Après la maîtrise de l'incendie, l'heure est à l'évaluation des dégâts. Plus de 70 maisons sont aujourd'hui considérées comme inhabitables et 10 autres ont été totalement détruites par les flammes. Pour les sinistrés, il faut désormais commencer les démarches aux assurances. Une épreuve pour certains d'entre eux.



Après deux jours de lutte, l'incendie sur les flancs des quartiers nord de Marseille est enfin maîtrisé. Mais les dégâts sont importants. Au moins 70 logements sont actuellement inhabitables et près de 10 maisons ont été détruites dans la catastrophe.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Incendies à Marseille : comment les pompiers continuent de surveiller le foyer

Face à l'ampleur des dégâts, les experts en assurances sont déjà mobilisés. Mais pour les sinistrés, c'est une nouvelle épreuve qui commence. Car il y a ceux qui ont tout perdu, leur habitation, leurs souvenirs, et ceux comme Gilles et Teddy, dont les maisons ont été seulement légèrement endommagées. Mais tous l'avouent, leurs esprits sont occupés par une nouvelle appréhension. L'assurance va-t-elle correctement les rembourser ? "Vu qu'on a eu des largages de canadairs sur les maisons, on ne sait pas", confie Gilles à Europe 1.

Un parcours du combattant ?

Moi j'ai appelé l'assurance, les conseillers m'ont dit qu'ils prennent en charge plein de choses, mais ça reste à voir sur la durée. Parce que là pour le moment, il y a des choses qu'on voit, mais il y aura des dégâts qu'on ne verra pas tout de suite. Il faut aussi voir comment ça marche après, ce qui est pris en compte, pas en compte. C'est toujours compliqué avec les assurances", regrette Teddy.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Près d'ici, dans le lotissement touché par les flammes des Pennes Mirabeau, un habitant regarde son jardin, jonché de cendres. "L'assurance nous a contacté, pour qu'un expert puisse faire le tour de la maison et regarder un peu ce qu'il en est. Ca fait plaisir, quand on voit ce qu'il se passe", confesse-t-il.

Attention aux compléments d'assurance à avoir

L'indemnisation dépend du contrat signé avec son assurance. Patrice Martin est contre-expert au cabinet MedExpertise. "L'indemnisation est basée sur le coût de la reconstruction à l'identique. C'est-à-dire que si la maison fait 200 mètres carrés qu'elle est en parpaing, la compagnie d'assurance doit une maison de 200 m² en parpaing", explique le professionnel.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Et en général, le jardin, la piscine et le mobilier nécessitent de souscrire des options supplémentaires dans le contrat d'assurance. Sans ces options, les sinistrés ne sont souvent pas indemnisés.