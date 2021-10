Houmous, falafels, mousse au chocolat… Comment cuisiner le pois chiche ?

INTERVIEW

C'est un produit simple qu'on a trop souvent tendance à oublier : le pois chiche. Il se présente en farine, en conserve, en vrac… Autant de manières de l'apprivoiser. Très peu cher, le pois chiche est avant tout excellent pour la santé. "On y retrouve beaucoup de nutriments, du zinc, des fibres et diminue la pression artérielle", explique Abdel Alaoui, invité d'Europe 1 dans Bienfait pour vous, mardi. En mangeant fréquemment du pois chiche, on réduit le risque de maladies cardiaques.

Né au Moyen-Orient

Impossible de penser au pois chiche sans penser au houmous, cette spécialité du Moyen-Orient dont de nombreux pays comme le Liban et Israël se disputent la paternité. On atteint presque 5.000 kilos de houmous par an dans ces deux pays. Cette question sensible a même donné lieu à un concours international de houmous en 2017 en Argentine, afin de déterminer quel pays faisait le meilleur.

En France aussi, cette légumineuse a la cote. Il existe une confrérie des pois chiches à Rougiers, un petit village provençal du Var. Tous les ans, en septembre, on y organise la fête du pois chiche. À quelques kilomètres de là, dans le département du Vaucluse à Cadenet, la cheffe Nadia Sammut y tient le restaurant La Fenière. Pionnière de la cuisine sans gluten, elle est reconnue dans le monde entier pour sa farine de pois chiche. Elle a même un moulin pour faire sa propre farine. Vous y trouverez du houmous, mais aussi des gressins, du pain ou des desserts à base de pois chiches.

Les recettes de Bienfait pour vous

Déjà l'eau à la bouche ? L'équipe de Bienfait pour vous a ses recettes pour sublimer l'aliment. Pour obtenir un houmous onctueux, Abdel Alaoui conseille de mixer les pois chiches avec de l'huile de sésame, et d'y ajouter du fromage blanc. Pour les épices, "un peu de cumin, de la coriandre, et de l'ail". Si vous préférez les falafels, rien de plus simple : après avoir fait tremper des pois chiches toute une nuit, mixez-les avec du persil, de la coriandre, et de l'ail. Mettez le mélange au frais pendant une heure, puis formez des boules avant de les chauffer à la poêle ou à la friteuse.

Si vous êtes plutôt d'humeur pour une salade, Mélanie Gomez a une recette toute simple : mélangez une boîte de thon en conserve à des pois chiches égouttés, ajoutez un oignon rouge, de la coriandre fraîche, de l'huile d'olive et un filet de vinaigre balsamique. Une recette familiale, très rapide à réaliser.

Envie d'une alternative végane ? Récupérez l'eau des pois chiches lors d'une précédente recette, battez-les comme des blancs d'œufs. Faites fondre du chocolat puis incorporez l'eau des pois chiches montée en neige. Une nuit au réfrigérateur, et vous aurez le lendemain une mousse au chocolat très crémeuse.