SONDAGE - 65% des Français sont favorables à l'interdiction des grèves à la SNCF lors des ponts du mois de mai

Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et "Le Journal du Dimanche", près de deux Français sur trois se disent favorables à l'interdiction des grèves à la SNCF pendant les ponts du mois de mai. Une idée qui est loin de faire l'unanimité à gauche, mais qui séduit largement les électeurs centristes et de droite.



Se dirige-t-on vers une semaine noire sur les rails lors du pont du 8-Mai ? La CGT et le syndicat SUD-Rail ont confirmé leur intention de faire grève durant ce deuxième pont du mois de mai, promettant une semaine de difficultés sur le réseau SNCF et des trajets difficiles pour les passagers.

À la question "faut-il interdire les grèves à la SNCF pendant des ponts de mai ?", 65% des Français y répondent favorablement selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche*. Dans le détail, les femmes sont légèrement plus favorables à cette interdiction que les hommes (67%, contre 62% pour les seconds).

Des jeunes moins séduits que les séniors par la proposition

Les plus jeunes sont légèrement plus réticents à cette idée. Ainsi, 40% des moins de 35 ans s'opposent à l'interdiction des grèves durant les ponts du mois de mai. En revanche, du côté des 50 ans et plus, l'idée séduit majoritairement, puisque deux personnes sur trois y adhèrent.

En revanche, selon les opinions politiques, les résultats sont beaucoup plus tranchés. Ainsi, alors que les électeurs de la majorité présidentielle répondent à 74% "oui" à l'idée d'interdire les mouvements de grève pendant cette période, à gauche, la réponse est majoritairement non.

Les électeurs de droite largement favorable

Dans le détail, seulement 41% des électeurs du Parti socialiste y sont favorables, un chiffre qui grimpe légèrement pour atteindre 42% du côté des écologistes. Et dans les rangs de La France insoumise, 77% d'entre eux sont contre l'interdiction.

Enfin, du côté de la droite, l'idée séduit largement puisqu'ils sont trois quarts à y adhérer. Les partisans des Républicains sont ainsi 81% à répondre "oui" et 76% dans les rangs du Rassemblement national.

*Le sondage a été effectué via un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus. Le questionnaire a été auto-administré en ligne sur panel les 24 et 25 avril 2025.