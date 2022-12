Grève SNCF : les voyageurs préparent déjà un plan B

Cette année, ce n'est pas le Covid qui risque de séparer les familles à Noël mais peut-être bien la grève SNCF. Ce débrayage des contrôleurs, qui demande une meilleure reconnaissance, démarre ce vendredi. Un train sur trois est annulé en moyenne sur les grandes lignes. 800.000 voyageurs sont attendus dans les gares ce week-end. 200.000 pourraient finalement se retrouver à devoir rester à quai. Les voyageurs sont informés au plus tard 48 heures avant le départ. Mardi soir, la SNCF a présenté ses excuses. Cela ne suffira pas pour ces naufragés du rail qui doivent désormais trouver un plan B.

300.000 places de covoiturage

Ils auraient dû être en pyjama, en train d'ouvrir les cadeaux au pied du sapin. Néanmoins le 25 au matin, les enfants de Laurence seront finalement dans le train : "Je suis divorcée en garde alternée. Je dois ramener mes enfants le 26 à 12 heures et j'avais un billet de train le 25 à 19 heures pour fêter Noël et ensuite rentrer dans les temps. J'ai reçu un texto et un e-mail m'annonçant que mon train était supprimé. J'ai pris le train de 5h40, je n'avais pas d'autre choix. Je vais devoir lever mes enfants à 4h30 du matin".

La grève pour Noël, Gabriel l'avait pressenti dès celle qui avait été organisée le premier week-end de décembre. Il a donc choisi de prendre sa voiture. "Je me suis toujours déplacé en train, mais cette année, j'ai décidé que je n'allais pas prendre le risque de me retrouver bloqué. Ça m'était déjà arrivé il y a quelques années à cause d'une grève SNCF. J'ai dû prendre un Blablacar en catastrophe. Ça avait été une journée extrêmement compliquée", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Blablacar s'attend d'ailleurs à doubler son activité avant l'annonce des perturbations, 300.000 places de covoiturage étaient déjà proposées pour ce week-end de fêtes. Cela représente 43 % de plus que l'an dernier.