Grève des contrôleurs SNCF : le détail des perturbations pendant le week-end de Noël

Le week-end de Noël s'annonce laborieux pour les usagers de la SNCF. La circulation des trains sera perturbée du 22 au 26 décembre en raison d'un mouvement de grève initié par les contrôleurs. A la mi-journée, Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs tablait sur "au moins 2 trains sur 3" en circulation le week-end prochain. Ce mardi, dans un communiqué, la SNCF a publié ses prévisions de trafic détaillées pour les TGV, Ouigo et Intercités.

Ainsi, les voyageurs à destination de l'Est du pays feront partie des moins touchés par ce mouvement puisque 3 trains sur 4 devraient circuler sur cet axe. Même chose pour les TGV Lyria qui assurent la desserte de la Suisse. 3 Ouigo sur 4 sont également prévus. Quant aux trains à grande vitesse à destination de l'Allemagne, ils ne seront pas concernés par ces perturbations. Il en va de même pour les Intercités de jour mais uniquement le vendredi 23 décembre. Leur trafic sera légèrement perturbé lors du week-end (3 trains sur 4).

Pour les TER, des prévisions communiquées la veille

Sur les LGV Atlantique et Méditerranée, qui font partie des plus empruntées du réseau, il faudra compter 2 trains sur 3 en moyenne durant la période. Prévisions identiques pour les TGV InOui entre la France et l'Italie. La situation se complique en revanche pour les usagers de la ligne en direction du Nord, à l'exception de la liaison Paris-Lille. Seul 1 train sur 2 sera maintenu tout comme sur la ligne à grande vitesse entre la France et l'Espagne. Pour les TGV reliant deux villes de province, 1 train sur 2 sera, là aussi, supprimé.

Crédit image : SNCF

Enfin, le trafic sera quasi-normal sur le Thalys et l'Eurostar, à l'exception du lundi 26 décembre en raison de la grève du syndicat britannique RMT. A noter également qu'aucun Intercité nocturne ne circulera dans la nuit du 24 au 25 décembre. Pour les TER, les plans de transport seront détaillées dans chaque région la veille en fin de journée.

Crédit image : SNCF

Le communiqué de la SNCF confirme également la possibilité pour les voyageurs d'échanger sans frais leur billet et d'obtenir un remboursement "à 100%" de celui-ci si le train venait à être supprimé. "Nous avons tout fait pour éviter cette grève. On peut comprendre qu'il y ait des revendications des chefs de bord, mais pas une grève pour les congés de Noël alors que les Français ont besoin de vacances", a regretté Christophe Fanichet.