Grève du 31 janvier : trains, métros, avions... Les prévisions dans le secteur des transports

Nouvelle journée délicate en prévision dans les transports ce mardi 31 janvier. Pour dire son opposition à la réforme des retraites, l'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de grève et de mobilisation qui entraînera des perturbations sur les rails mais aussi dans les airs. En Île-de-France, certaines lignes de métro fonctionneront partiellement et le trafic des TER, TGV et Intercités à la SNCF s'annonce fortement réduit. Europe 1 fait le point.

À la RATP, un service partiel sur le métro

Les prévisions de trafic en région parisienne sont globalement similaires à celles du 19 janvier, date de la première journée de mobilisation interprofessionnelle. Ainsi, du côté des métros, seules les lignes 1 et 14, entièrement automatisées, fonctionneront normalement "avec des risques de saturation", précise la RATP. Pour le reste, de nombreuses perturbations sont à attendre. Sur la ligne 4, seul 1 métro sur 2 circulera aux heures de ponte et 1 sur 4 aux heures creuses.

[#MouvementSocial] À la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le mardi 31 janvier, la #RATP prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro et légèrement perturbé sur le réseau de surface (Bus et Tramway) ⤵️ pic.twitter.com/PNc89lCAQm — RATP Group (@RATPgroup) January 29, 2023

S'agissant des lignes 3, 5, 6, 7, 7bis, 8, 11, 12 et 13, le service ne sera que partiellement assuré. Les trajets ne seront pas entièrement complétés et les métros ne circuleront qu'aux heures de pointe. Petite particularité pour la ligne 10 qui fonctionnera uniquement le matin. Enfin, la ligne 2 affichera une fréquence d'un train sur 2 mais le service prendra fin dès 20 heures.

Concernant le RER, 1 train sur 2 est prévu sur le RER A aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. L'interconnexion en gare de Nanterre-Préfecture reste néanmoins maintenue. Sur la ligne B, il faudra prévoir 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses et il sera nécessaire de changer de train à Gare du Nord pour poursuivre en direction du nord ou du sud. Seules bonnes nouvelles : 8 bus sur 10 ainsi que 8 tramways sur 10 circuleront normalement sur le réseau.

À la SNCF, un trafic hautement perturbé sur les RER et TER, un peu moins sur le TGV

Les perturbations les plus spectaculaires - côté SNCF - interviendront sur les TER, les Transiliens et les lignes de RER qu'elle exploite. Ainsi, seulement 1 train sur 10 circulera sur les lignes de RER C et D qui seront en partie fermées. Même chose sur le RER E et les lignes J, L, N, P et R du Transilien. Moins de difficultés en revanche sur les lignes H, U et K avec un train sur 3 en prévision.

ℹ️ Mardi 31 janv. 2023, le trafic sera fortement perturbé sur l'ensemble de nos lignes : TRANSILIEN, TER, TGV (INOUI, OUIGO, international), INTERCITES.

Si possible, nous vous recommandons d'annuler ou reporter vos déplacements prévus ce jour et de privilégier le télétravail.

1/2 — SNCF Voyageurs (@SNCFVoyageurs) January 29, 2023

Sur le front des trains grandes lignes, seuls 2 TER sur 10 fonctionneront en moyenne sur le territoire. Un plan de transport sera communiqué ultérieurement par la SNCF dans chacune des régions. Sur les TGV, la SNCF s'attend à voir circuler un train sur trois en moyenne: deux TGV sur cinq sur l'axe Nord, un sur deux dans l'Est comme dans le Sud-Est, un sur quatre sur l'arc Atlantique et deux sur cinq pour ses Ouigo. Sur les lignes province à province, seul un train sur trois circulera.

Le trafic des Intercités sera également "très fortement perturbé" : aucun train ne circulera à l'exception d'un aller-retour sur les liaisons Paris-Clermont-Ferrand, Paris-Limoges-Toulouse et Bordeaux-Marseille. Les trains de nuit seront eux totalement interrompus les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi. Côté international, les trains connaîtront des sorts divers : la circulation des Eurostar et Thalys fonctionnera quasi normalement mais le trafic des TGV sera "fortement perturbé" entre la France et la Suisse (Lyria).

Et dans les airs ?

L'USAC-CGT, le syndicat qui représente les agents de la Direction générale de l'aviation civile a déposé un préavis de grève pour ce mardi 31 janvier. Ce lundi, Air France a annoncé l'annulation d'1 vol sur 10, excepté pour les longs courriers.

⚠️Mouvement de grève national mardi 31 janvier :

✈️Retards et annulations de certains vols à Paris-#Orly ➡️ contactez votre compagnie aérienne pour connaître l'actualité de votre vol.

Transports en commun fortement perturbés ➡️ vos alternatives : https://t.co/gwYFdU3sPQ — Paris Aéroport (@ParisAeroport) January 29, 2023

Répondant à "la demande de la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) faite à l'ensemble des compagnies aériennes de réduire de 20% leur programme de vols de et vers Paris Orly, Air France prévoit d'assurer pour cette journée la totalité de ses vols long-courriers" et "90% de ses vols court et moyen-courriers", a précisé l'entreprise à l'AFP. À noter que l'aéroport Charles-de-Gaulle ne sera pas concerné même si des retards et des perturbations restent envisageables.