EN DIRECT - Réforme des retraites : suivez la journée de mobilisation

Quelques heures seulement après la présentation du projet de réforme des retraites par Élisabeth Borne le 10 janvier dernier, huit syndicats annonçaient déjà une vaste journée de grève et de mobilisation pour le 19 janvier. Selon les informations d'Europe 1, entre 550.000 et 750.000 manifestants sont attendus dans la rue partout en France ce jeudi. Des rassemblements qui s'accompagneront de grèves dans le secteur des transports, de l'éducation mais aussi de l'énergie et de la fonction publique.

Les principales informations : Des centaines de milliers de manifestants battent le pavé partout en France ce jeudi pour affirmer leur opposition à la réforme des retraites

Les transports fonctionneront au ralenti toute la journée, notamment en Île-de-France où plusieurs lignes de métro ne circuleront pas

On compte entre 70 et 100% de grévistes dans les raffineries Total

Le premier syndicat de l'école primaire a prévu plus de 70% de grévistes ce jeudi.

Le mouvement de grève contre la réforme des retraites était suivi par 70 à 100% de grévistes dans la plupart des raffineries du groupe TotalEnergies, a indiqué jeudi la CGT du groupe. "Partout, les expéditions ont été suspendues", a déclaré à l'AFP Eric Sellini, coordinateur national du syndicat pour TotalEnergies.

Selon un premier point de la CGT, il y avait 100% de grévistes dans les équipes du matin pour la bio-raffinerie de La Mède, le dépôt de carburant de Flandres, près de Dunkerque, et l'usine pétrochimique de Carling (Moselle). La raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) connaissait 95% de grévistes et celle de Normandie 80%, alors que les équipes de la raffinerie de Feyzin (Rhône) étaient en grève à plus de 70%, selon Eric Sellini. "Rien ne rentre ni ne sort" de ces installations, a assuré le syndicaliste.

Côté Esso-ExxonMobil, la raffinerie de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) connaissait 100% de grévistes parmi les équipes du matin, alors qu'il n'y avait pas de grévistes à la raffinerie de Gravenchon (Seine-Maritime), selon la CGT.

En guise de protestation, des agents EDF baissent la production d'électricité

Cette vaste mobilisation a même commencé dès mercredi dans le secteur de l'énergie. Pour montrer leur opposition au projet, des agents d'EDF ont baissé la production d'électricité sans provoquer de coupures de courant. Un peu plus tôt dans la semaine, le secrétaire général de la la Fédération CGT des mines et de l'énergie a indiqué vouloir priver d'électricité les élus qui soutiendraient la réforme des retraites.

Le détail des perturbations dans les transports

Métro, bus, RER, avions... Le secteur des transports sera l'un des plus impactés par cette vaste journée de mobilisation. En Île-de-France, la RATP prévoit un trafic très perturbé avec certaines lignes de métro fermée et d'autres uniquement exploitées aux heures de pointes. Le nombre de TER et Transilien sera réduit à peau de chagrin et la circulation des TGV fonctionnera également au ralenti. Retrouvez toutes les prévisions du jour dans cet article.