«RATP Qualité», le compte twitter qui se moque des retards du métro parisien

Wagons bondés, métros supprimés, incident voyageurs à répétition… Ces derniers mois, la RATP a bien du mal à maintenir une régularité de ses lignes. Rien que sur les sept derniers jours, la ligne huit du métro a été perturbée pendant 43 heures, soit une moyenne d'un peu plus de six heures par jour.

Ce chiffre ne vient pas de la RATP, mais d'un usager quotidien exaspéré de devoir laisser passer trois ou quatre métros avant d'essayer tant bien que mal de monter dans une rame bondée. "Tous les matins, j'allais sur le compte Twitter de la ligne huit et je voyais écrit "difficultés d'exploitation, incidents divers", explique Roméo, 22 ans, ingénieur data, qui a décidé de collecter les données des incidents du réseau métro et RER.

Pour bien finir la semaine, voici un rapport sur la qualité du réseau "Métro" de la RATP depuis le 30 Novembre 2022.



Pour un détail ligne par ligne rendez vous dans le thread ⬇️ pic.twitter.com/UDAgFyQrtR — RATP Qualité (@RATPQualite) December 9, 2022

Pas d'amélioration avant mars prochain

"C'était quotidien et insupportable et je voulais mettre des chiffres derrière cette colère, on va dire", ironise-t-il. Le jeune homme publie ses données sur un compte Twitter appelé "RATP Qualité". Du côté de l'entreprise, on explique ces perturbations par plusieurs raisons : manque de conducteurs, matériels parfois indisponibles, absentéisme, augmentation des incidents voyageurs comme les sacs oubliés…

Le groupe assure tout faire pour accélérer les recrutements, mais cela va prendre du temps et l'amélioration ne sera pas effective avant mars ou avril prochain.