Fin anticipée du couvre-feu : les restaurateurs saluent "un vrai pas vers la normalité"

Le Premier ministre a annoncé mercredi que le couvre-feu en place depuis le 17 octobre 2020 allait prendre fin à partir de dimanche 20 juin. Il s'appliquera donc une dernière fois dans la nuit de samedi à dimanche. Pour les cinémas, pour les théâtres et pour les restaurateurs, la décision est loin d'être anodine. Pour Geoffrey Clavel, le patron du restaurant le Pignouf à Lyon, cette bonne surprise est accueillie avec beaucoup de plaisir. Il souligne "une super nouvelle" qui marque "un vrai pas de plus vers la normalité".

"On va pouvoir refaire notre vrai métier"

"A vrai dire, on ne s'y attendait vraiment pas pour le coup." La décision annoncée ce mercredi à l'issue du conseil des ministres en raison des bons chiffres de l'épidémie de coronavirus a en effet surpris. "On va pouvoir refaire notre vrai métier et arrêter systématiquement de faire la police, donc retrouver un contact un peu plus sympa avec nos clients et ça, c'est chouette", souligne Geoffrey Clavel.

"À l'approche des phases finales de l'Euro, on voit plutôt ça comme un soulagement." Mardi, le ministre de l'Intérieur avait déjà incité les forces de l'ordre à la "mansuétude" à l'issue du match France-Allemagne qui s'était terminé à 23 heures. Lors de la demi-finale de Roland Garros opposant Rafael Nadal et Novak Djokovic, les spectateurs avaient aussi pu rester après le couvre-feu.

"Le chiffre d'affaires va se rattraper"

Mais la "bonne nouvelle" est aussi économique puisque "le chiffre d'affaires va se rattraper". Le patron du Pignouf se dit soulagé puisque la levée du couvre-feu "va permettre d'envisager un deuxième service de qualité et de pouvoir accueillir les gens qui pour des raisons d'affaires, de rendez-vous ou de vie privée simplement, ont des habitudes un peu plus tardives de sortie". Une occasion, donc, de reconquérir une clientèle qui ne pouvait pas profiter des établissements malgré les assouplissements.