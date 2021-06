France-Allemagne : Darmanin appelle les forces de l’ordre à faire preuve de "mansuétude"

Les Bleus entrent en piste dans l’Euro de football ce mardi soir. Ils affronteront l’Allemagne à Munich. En France, le couvre-feu reste fixé à 23 heures. Pas de dérogation, mais un peu de souplesse tout de même de la part du gouvernement. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin demande aux forces de l’ordre de faire preuve de tolérance pour les supporters et supportrices qui vont regarder le match dans une fan zone, chez des amis ou dans un bar.

C'est écrit noir sur blanc sur le télégramme envoyé par Gérald Darmanin à tous les préfets lundi soir. Le ministre de l'Intérieur demande aux forces de l'ordre de faire preuve d'une "particulière mansuétude" dans le contrôle des personnes qui rentrerait chez elle après avoir regardé le match à l'extérieur de leur domicile.

Le couvre-feu de plus en plus difficile à faire respecter

Mais le ministère le précise : cette tolérance ne saurait être un prétexte pour pouvoir prolonger la soirée dans des bars, les restaurants ou sur la voie publique. Gérald Darmanin insiste : l'horaire du couvre-feu reste fixé à 23 heures. Déjà, une dérogation exceptionnelle avait été accordée aux spectateurs de Roland-Garros vendredi dernier. Et cette nouvelle indulgence pour le match des Bleus, mardi soir, pourrait raviver le débat sur le maintien du couvre-feu.

Une restriction de plus en plus difficile à faire respecter. Les jours rallongent, l'épidémie recule et l'envie de faire la fête s'impose. On l'a encore vu le week-end dernier, notamment sur l'esplanade des Invalides, à Paris. Officiellement, le couvre-feu doit prendre fin le 30 juin. Dernière étape du déconfinement.