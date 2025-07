Feu «fixé», «maîtrisé» «circonscrit»... Que signifient ces termes utilisés dans la lutte contre les incendies ?

Alors que plusieurs incendies d'envergure se sont déclenchés sur le territoire hexagonal ces derniers jours, de nombreux termes sont utilisés pour établir le bilan des différentes situations en cours. Europe 1 fait le point sur le glossaire de la lutte contre les sinistres.

Après la vague d'incendies survenue ces derniers jours en France, dont celui aux portes de Marseille depuis mardi, de nombreux termes sont utilisés par les secours et forces de l'ordre pour informer sur l'évolution des différentes situations.

Feu "fixé", "maîtrisé", "règle des 3-30"... Europe 1 fait le point sur ces termes destinés à la lutte contre les incendies.

Plusieurs étapes avant d'éteindre le feu

La première étape, la plus critique pour les secours, est de "fixer" le feu. Autrement dit, de stopper sa progression, même s'il continue de brûler, à travers par exemple des reprises de flammes. Les plus importantes d'entre elles, doivent ensuite être maîtrisées pour protéger les foyers aux alentours, ce qui constitue une étape distincte pour les pompiers.

Une fois le feu "maîtrisé", il n'est toujours pas sous contrôle. Il doit alors être "circonscrit". Pour ce faire, les secours forment une ligne destinée à l'entourer, qui leur permettra d'éteindre les flammes les plus dangereuses.

Vient ensuite le procédé consistant à "noyer" le feu. Les pompiers arrosent le sol, et restent alertes sur les petites braises qui pourraient relancer l'incendie (ils ont également la possibilité de gratter la terre pour prévenir ce genre de risques). Cette dernière étape requiert plusieurs jours de vigilance, après lesquels les pompiers peuvent considérer le feu comme éteint.

Mieux vaut prévenir que guérir

Parmi les autres termes souvent évoqués dans la lutte contre les incendies, la règle des "3-30", destinée à mieux anticiper ces phénomènes. La méthode permet aux pompiers d'être au courant que toutes les conditions météorologiques sont réunies pour que surviennent, incessamment sous peu, des incendies très compliqués à maîtriser.

Elle indique ainsi que le vent souffle à plus de 30 km/h, avec une température de plus de 30°C et un taux d'humidité de moins de 30%, ce qui a été le cas ces derniers jours dans l’Aude, l’Hérault et les Bouches-du-Rhône, où se sont déclenchés des sinistres d'envergure.

Cette règle a d'autant plus d'importance dernièrement que, d'après l’EFFIS (European Forest Fire Information System), environ 18 500 hectares ont brûlé en France depuis janvier, un chiffre bien supérieur à la moyenne enregistrée sur la période 2006-2023 (6.700). Et selon l’Office national des forêts, environ 90 % de ces sinistres seraient d’origine humaine.